Selon une étude, voici le nombre d’amis que vous devriez avoir pour être heureux

Vous connaissez sûrement les adages suivants : « Plus on est de fous, plus on rit », « les véritables amis se comptent sur les doigts d’une main ». Mais alors combien d’amis nous faut-il pour être heureux ? Faut-il privilégier le nombre ou les relations de qualités ?

Selon une étude commandée par The National Lottery, Richard Tunney s’est penché sur l’amitié, ce facteur qui contribue à notre épanouissement personnel. Ce psychologue et professeur à l’université de Nottingam a dévoilé le nombre d’amis qu’il faudrait avoir pour se sentir heureux. Selon lui, il en faut au moins dix.

Plus d’amis, plus de chances d’être heureux ?

Dans son étude, plus de 1760 personnes sont répondues à des questions portant sur l’amitié : combien d’amis ont-ils, depuis quand leur relation dure, est-ce qu’il s’agit de relation de qualité ou non ?

Selon les résultats de l’étude, ceux ayant moins de 5 amis se déclaraient heureux à 40 %. Avoir entre 5 et 10 amis augmentait cette proportion à 50 %. Enfin, les personnes ayant plus de 10 amis avaient plus d’une chance sur deux (55 %) d’être très heureuses.

Ph. Unsplash

Toutefois, rien ne sert de collectionner ses relations car la qualité à aussi son importance. Ce faisant, Richard Tunney démontre dans son étude qu’avoir des amis d’enfance, avec qui on a une relation de qualité, permettrait de se sentir encore plus heureux.

Vainqueur à la loterie, différence en termes d’amitiés ?

L’étude a également démontré comment les gagnants de la loterie se comparent au reste de la population générale en termes d’amitiés. Richard Tunney a constaté que les gagnants de la loterie ont tendance à avoir moins de nouveaux amis que les autres personnes, mais qu’ils ont tendance à être plus heureux.

Ph. Pexels

Le psychologue et professeur a émis l’hypothèse que cela pourrait être dû au fait que les gagnants de la loterie se concentrent davantage sur le maintien de leurs amitiés existantes que sur la création de nouvelles amitiés.