Quoi de neuf à l’agenda cette semaine?

Lisez-vous le belge ?

Avec le temps qui devient de plus en plus froid, c’est le moment parfait pour se caler sous un plaid avec un bon livre belge. Du 1er novembre au 6 décembre, c’est une multitude d’auteurs·rices que vous pourrez découvrir au fil de rencontres, de conférences et plein d’autres activités partout à Bruxelles et en Wallonie. Du thriller à l’album jeunesse en passant par la nouvelle ou la BD, tous les lecteurs pourront être plongés dans un univers 100 % belge. Pendant 5 semaines, ce ne sont pas moins de 237 bibliothèques, 63 librairies, 52 maisons d’édition, mais aussi 24 écoles qui participeront à cette campagne.

Dans divers lieux à Bruxelles et en Wallonie, du 1er novembre au 6 décembre 2021

https ://objectifplumes.be/

Journée de l’Artisan 2021

Événement national ouvert à tous les artisans de Belgique, la Journée de l’Artisan est un événement gratuit pour le public. C’est une occasion unique pour les artisans de mettre en avant leurs réalisations et créations auprès du public afin de mieux lui faire connaître l’artisanat belge. La Journée de l’Artisan est une initiative du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie organisée avec le soutien du ministre fédéral des PME et des Indépendants.

Partout en Belgique, le 21 novembre 2021

https ://www.journeedelartisan.be/fr

La Maison des géants : apprendre à prévenir les accidents domestiques

Avec la Maison des géants ( photo), on voit les choses en grand… pour les voir comme un petit ! Vous pourrez y grimper sur une toilette, porter une poêle, empoigner un méga (faux) couteau… Rien de tel que d’expérimenter pour apprendre les bons réflexes.

Le saviez-vous ? Les accidents domestiques sont la première cause de blessures mortelles et de lésions invalidantes, surtout pour les plus jeunes. Apprenez les bons réflexes ainsi que les astuces permettant de limiter les risques d’accidents domestiques en visitant la Maison des géants.

Basilique de Koekelberg

Parvis de la Basilique, 1, 1081 Koekelberg, Du 10 au 21 novembre 2021

Stand Up Sans Frontières

Le What The Fun vous présente son nouveau concept. Tous les mois, retrouvez une sélection internationale d’humoristes francophones. Entre stars montantes de la scène belges et invités de marque de France, de Suisse, du Québec… rejoignez le public pour une soirée de qualité dans un tour du monde de l’humour francophone ! Pour cette édition du 21 novembre, nous vous présenterons : Cécile Marx, Farah, Georgeuh, Lorenzo Mancini, Sacha Ferra.

Théâtre de la Toison d’Or

Galerie de la Toison d’Or, 396-398, 1050 Ixelles, 21 novembre 2021

En avant ! – Fête des droits de l’enfant et des jeunes

La fête des droits de l’enfant et des jeunes n’est ni un festival artistique, ni une journée pédagogique, c’est une fête qui met en œuvre et concrétise les droits de l’enfant tout en proposant des concerts, des ateliers et des animations. Retrouvez le concert de Walt DisNerds (quatre musiciens qui revisitent les musiques de Disney de manière décalée) ainsi que des ateliers de sérigraphie, fanzine, cirque, initiation Graff, etc.

Grange du Douaire, 21 novembre 2021

Avenue des Combattants 2, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Article écrit en collaboration avec Out.be, l’agenda le plus complet de Belgique.