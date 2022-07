Quelques conseils pour refuser facilement un verre d’alcool

C’est l’été et les invitations à sortir boire un verre en terrasse se multiplient. Votre corps ne supporte plus l’excès d’alcool ? Voici comment refuser facilement un verre.

Afterworks, soirées en famille, anniversaires entre amis, festivals… toutes les excuses sont bonnes pour boire un (ou plusieurs) verre(s). Devant les dégâts que peut provoquer l’excès d’alcool sur le corps, certains aimeraient pouvoir se défaire de cet « alcool social ». Mais quand on vous demande « Tu bois quoi ? », ce n’est pas toujours facile de répondre « un soft » ou « rien, merci ».

Se montrer ferme

Si vous avez du mal à dire non, sachez tout d’abord que ce n’est pas parce que vous ne buvez pas d’alcool que vous vous désolidarisez du groupe. Vous aurez sans doute droit à un « Tu es enceinte ? » ou « Tu es malade ? ». Mais ne vous laissez pas intimider et gardez le cap !

Vous pouvez invoquer plusieurs raisons à votre sobriété : vous êtes Bob, vous avez une compétition sportive le lendemain ou une activité avec les enfants, vous partez en voyage ou vous ne vous sentez tout simplement pas bien. En général, dans ce genre de cas, vos amis insisteront un peu mais finiront vite par laisser tomber. Il faut juste se montrer ferme.

Changer ses habitudes

Mais que dire si vous n’avez « aucune excuse valable » pour ne pas boire de l’alcool ? On a souvent le sentiment qu’il faut se justifier. Cela vient du fait que lorsqu’on refuse un verre, la personne en face peut interpréter ce refus comme une attaque envers sa consommation à elle. Plus de personnes diront « non merci, je vais boire un soft », plus cela deviendra la normalité.

Reste maintenant à changer ses habitudes de groupe. Pourquoi ne pas choisir un bar où l’on trouve de bonnes boissons non alcoolisées, comme des cocktails virgin par exemple ? Cela vous aidera à refuser un cocktail avec alcool.

Dernier conseil, n’instaurez pas d’apéro après le travail ou de jour dédié à telle ou telle sortie alcoolisée car vous pourrez vite vous retrouver à boire un (ou plusieurs) verre(s) tous les jours. Ces sorties peuvent être programmées mais sans être associées à l’alcool, comme aller faire un jogging entre amis par exemple.