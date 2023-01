Quelles sont les bonnes résolutions les plus populaires chez les Belges?

Dès qu’arrive le mois de janvier, le rituel s’installe. On fait le bilan de l’année écoulée et on se fixe de nouveaux objectifs. Les fameuses « bonnes résolutions ». Si certaines d’entre elles sont quasi immuables, de nouvelles résolutions gagnent en popularité face à l’évolution de notre société.

Des plus traditionnelles…

Au rang des grands classiques, on retrouve des résolutions axées sur la santé. Avec les indétrônables : « cette année, j’arrête de fumer ! », « je me mets à manger sainement » et « promis, je me remets au sport ! ». Depuis quelques années, et notamment sous l’impulsion du mouvement « Dry January », réduire sa consommation d’alcool entre aussi dans le top des résolutions prises par les Belges.

Parmi les résolutions qui reviennent inlassablement, on note aussi « faire des économies » et « prendre plus de temps pour soi ».

… Au plus récentes

Ces dernières années, la question du climat est devenue un enjeu fondamental. Et cela se traduit aussi au moment de prendre ses résolutions. Ainsi, on retrouve dans les listes des engagements écolo tels que « passer au zéro déchets », « arrêter de prendre l’avion », « en faire plus pour la planète », « manger un repas végé par semaine », etc.

On remarque aussi que l’omniprésence des technologies dans nos vies pousse certains à vouloir s’en détacher. Ainsi, de plus en plus de Belges se fixent comme objectif de passer moins de temps sur leur smartphone et devant leurs écrans.

Enfin, une autre résolution a pris de l’ampleur depuis 2020 : celle de passer plus de temps avec ses proches. Il faut dire que la crise Covid ainsi que les confinements et les restrictions sociales qui en ont découlé nous ont fait prendre conscience du simple bonheur d’être avec ceux que l’on aime.

Pas si faciles à tenir

Si de nombreux Belges se prêtent au jeu des bonnes résolutions, ils sont finalement assez peu à les tenir sur le long terme. Ainsi, selon une étude menée par la compagnie Bupa en 2015, 63 % des sondés n’ont pas tenu leurs résolutions. 43 % avaient baissé les bras après un mois, 66 % abandonnaient après deux mois et plus de 80 % avaient lâché l’affaire en mars. Alors pour faire mentir les chiffres, retrouvez nos conseils pour tenir votre résolution en 2023.

