Quelle bonne résolution prendre pour 2023 selon votre signe du zodiaque?

Bélier

Les Bélier (21 mars au 19 avril) sont par essence des fonceurs. Leaders nés, ils aiment prendre les choses en main. Si cela peut être très gratifiant d’avoir des responsabilités, c’est aussi… fatiguant. Alors cette année, la bonne résolution du Bélier peut être d’enfin prendre le temps de se mettre à la méditation. L’idéal pour se reconnecter à soi, remettre les choses en perspective et se recentrer sur l’essentiel.

Taureau

Le Taureau (20 avril au 20 mai) aime son confort, ses habitudes. Mais puisque cette année sera pour lui celle du renouveau, c’est l’occasion rêvée d’en tirer un maximum. Ainsi, pourquoi ne pas se fixer comme résolution d’entreprendre une aventure ? Un voyage en solo avec son sac à dos par exemple.

Gémeaux

Curieuses de tout, drôles et créatives, les personnes nées sous le signe du Gémeaux (21 mai au 20 juin) ne tombent jamais en panne d’idées ! Mais quand vient l’heure de les concrétiser, c’est une autre affaire. Car pour une personne qui s’ennuie vite et qui est d’une humeur changeante, pas toujours facile d’aller au bout des choses. Pour 2023, se fixer comme objectif de faire aboutir un projet personnel semble la résolution toute désignée pour eux. Ils découvriront ainsi toute la satisfaction que l’on peut en tirer !

Lire aussi Voici ce que l’année 2023 réserve aux Gémeaux

Cancer

Très attaché à sa famille et toujours attentif aux autres, le Cancer (21 juin au 22 juillet) est doté d’une extrême sensibilité. Chez lui, les émotions se vivent pleinement, parfois même au point de les submerger et de provoquer des sautes d’humeur qui étonneront son entourage. Accepter, identifier, comprendre et gérer ses émotions pour pouvoir aller de l’avant sera donc son grand défi en 2023.

Pour prendre le recul nécessaire à cet exercice et retrouver une clarté d’esprit, rien de mieux que s’octroyer une séance de sport ou de marche. Votre cerveau se décentrera ainsi de vos émotions pour y revenir plus calmement par la suite. Et si le sport n’est pas votre tasse de thé, lancez-vous dans l’écriture d’un journal en 2023 : une autre méthode pour parvenir à analyser ses émotions avec plus de distance.

Lion

Aaah les Lion (23 juillet au 22 août), le signe le plus fier du zodiaque ! Si vous êtes Lion, vous avez probablement l’habitude d’être souvent au centre de l’attention. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais 2023 pourrait être l’année où vous choisissez de vous ouvrir aux autres, de vous intéresser davantage à ceux qui vous entourent. Et vous remarquerez vite à quel point cela peut vous enrichir vous, aussi !

Lire aussi Voici ce qui attend les Lion en 2023

Vierge

Très méticuleux, les Vierge (23 août au 22 septembre) aiment la planification et que tout soit carré. Souvent, au point de ne plus savoir profiter de l’instant présent. Très exigeants avec eux-mêmes, ils mettent la barre tellement haut qu’ils ont du mal à savourer leurs réussites. Aussi, pour 2023, les Vierge devraient travailler sur le lâcher-prise (surtout vu l’année qui les attend) : soyez clément avec vous-même, relâchez la pression et savourez d’autant plus vos accomplissements !

Balance

Balance (23 septembre au 22 octobre), le signe de l’équilibre. Les natifs de ce signe sont très sociables et ne souhaitent froisser personne. Mais à force de chercher toujours le meilleur compromis, la Balance a souvent du mal à prendre des décisions tranchées. Alors pour cette année 2023, n’hésitez pas à prendre les devants, et faîtes confiance à votre intuition : elle sera la meilleure étoile pour vous guider. Pour vous aider dans cette démarche, lancez-vous dans un projet personnel qui demandera un dépassement de soi, comme un voyage en solo par exemple. Cela vous aidera à croire en vous et à définir ce que vous voulez vraiment, vous.

Lire aussi Voici ce que l’année 2023 réserve aux Balance

Scorpion

Loyal, entier et passionné, le Scorpion (23 octobre au 21 novembre) a horreur de ce qui est tiède. Que ce soit en amour ou en amitié, il s’investit à 100 % dans ses relations. Mais ce signe déteste montrer sa vulnérabilité et exposer ses sentiments. Plutôt que d’enfouir cette part de fragilité, le Scorpion doit apprendre à l’apprivoiser pour ne plus en souffrir, et même en faire une force. Pour 2023, organisez des moments privilégiés avec vos proches. Ce sera autant d’occasions de sortir de votre réserve, de communiquer et de vous dévoiler.

Lire aussi Ce signe connaîtra une année 2023 haute en couleurs

Sagittaire

La Sagittaire (22 novembre au 21 décembre), c’est la joie de vivre, l’optimisme et l’enthousiasme à toutes épreuves ! C’est aussi le globe-trotter du zodiaque. Et après les années que l’on vient de vivre, il a pu se sentir privé de liberté, frustré même. Alors pour tirer le meilleur de 2023, consacrez plus de temps aux voyages. Qu’il s’agisse d’un mois d’aventures au bout du monde ou d’un week-end à deux heures de route, cela vous permettra de vous ressourcer et de satisfaire votre curiosité.

Capricorne

Ambitieux et persévérant, le Capricorne (22 décembre au 19 janvier) ne s’arrête jamais. Il trace sa route mais ne prend jamais le temps de célébrer ses victoires ou de s’accorder des récompenses. Alors à l’entame de cette nouvelle année, petit conseil : faîtes une liste de tout ce qui a déjà été acquis et accompli. Prenez le temps de vous poser, de regarder tout le chemin parcouru et d’être reconnaissant de ce que vous avez déjà. Vous repartirez de plus belle !

Lire aussi Voici ce qui attend les Capricorne en 2023

Verseau

Les Verseau (20 janvier au 18 février) sont l’un des signes les plus têtus du zodiaque, avec le Scorpion. Pour eux, il est souvent difficile de reconnaître ses torts. Mais malgré leur côté très indépendant, ils aiment aussi être entourés. Il faudra donc apprendre à faire preuve de souplesse mais aussi à pardonner pour préserver ses amitiés. En 2023, donnez-vous pour objectif de tendre la main aux autres et de réparer des liens brisés.

Lire aussi Voici ce qui attend les Verseau en 2023

Poissons

Signe le plus créatif du zodiaque, les Poissons (19 février au 20 mars) sont dotés d’une extraordinaire imagination. Pourtant, ils mettent parfois des bâtons dans les routes qui les empêchent de l’exploiter au mieux. Alors cette année, arrêtez de procrastiner et commencez à croire en vous ! Lancez-vous dans une nouvelle activité artistique ou créative. Si vous vous en donnez le temps et les moyens, vous pourriez être surpris du résultat !

Lire aussi Astrologie: Voici ce que réserve 2023 aux Poissons

Retrouvez toute l’actu sur Metrotime.be