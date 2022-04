Prezens, une application de méditation belge et solidaire

Imaginée par l’association belge Emergences et une équipe de pros de la tech’, l’appli « Prezens » a pour but de proposer des méditations de qualité, guidées par les meilleurs maîtres de méditation et accessibles au plus grand nombre puisque l’utilisateur a la possibilité de « payer en conscience ». Autrement dit, de payer… ou pas.

Nous avons rencontré Ilios Kotsou dans son nouveau lieu de méditation fraîchement installé à Etterbeek. Docteur en psychologie et maître de conférences à l’Université Libre de Bruxelles, Ilios Kotsou a aussi fondé, avec Caroline Lesire et le soutien de Matthieu Ricard, célèbre maître de méditation français, l’association Emergences qui œuvre pour une société plus solidaire et consciente (et qui finance des projets humanitaires). Celui qui s’est donné pour mission de guider celles et ceux qui veulent se mettre en chemin pour relier transformation personnelle et changement social a décidé d’utiliser la tech pour rendre la méditation accessible à toutes et tous.

Un outil bien-être à la portée de tous

« Méditer est bon pour la santé de notre cerveau », affirme Ilios avec conviction. « Le stress du quotidien, les informations anxiogènes et les difficultés de la vie peuvent considérablement affecter notre santé physique et psychologique, jusqu’à nous mettre dans un état de stress chronique. Méditer, c’est comprendre comment fonctionne son cerveau, son esprit pour l’entraîner à devenir plus résilient et en meilleure santé ». Et le docteur en psychologie rassure : « un entraînement quotidien, même court, peut avoir des bénéfices importants pour notre bien-être. C’est ce que démontre la recherche scientifique. »

Prezens a comme ambition d’offrir une solution facile et pratique pour accéder à des méditations guidées de différentes durées et sur différents thèmes de la vie quotidienne et du développement personnel.

On a testé…

En arrivant sur l’appli, aucune inscription demandée. Tout en bas de la page de présentation, un bouton pour s’abonner à 4,99 € par mois. Juste en dessous, le même bouton proposant de ne pas payer si on n’en a pas les moyens. Et les services offerts sont les mêmes, assure Ilios. « D’habitude, pour ce genre d’appli, on peut tester gratuitement ou utiliser sans payer mais on a accès à un nombre très restreint d’activités. Ici, tout le monde a accès à tous les programmes. »

Nous avons testé la méditation du jour, par Thierry Janssen : 3,50 minutes sur le thème d’une citation d’Antoine de Saint-Exupéry : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. » Aucune illumination ou révélation au bout de ces quelques minutes mais un sentiment de détente résultant, forcément, d’une pause, yeux fermés, respiration activée, dans notre très dense journée.

Créer du lien entre méditants

Au-delà des innombrables méditations disponibles classées par thème ou par guide (Caroline Lesire, Matthieu Ricard, Olivier de Lathouwer, Thierry Janssen, Ilios Kotsou…), vous pouvez utiliser l’appli Prezens en invitant d’autres méditants à méditer en groupe avec vous. Vous avez également une vue sur le nombre de personnes qui méditent au même moment (831 personnes méditaient en même temps que nous lors de notre test) et l’occasion de « cueillir » des méditations déposées çà et là, en Belgique ou ailleurs dans le monde, grâce à une géolocalisation.

Depuis le test, j’ai réussi l’exploit de « me poser » assez régulièrement pour suivre une dizaine de méditations guidées sur les thèmes de la nature, de la résilience et de la bienveillance. Ma fille, onze ans, utilise le parcours « enfant » pour s’endormir le soir et je l’entends ronfler à chaque fois avant la fin de la méditation ! Pratique !

www.emergences.org

www.prezens.app