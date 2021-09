Pourquoi la génération Z apprécie-t-elle autant passer du temps sur TikTok?

Utilisez-vous votre temps à bon escient ? D’après une étude, les utilisateurs de TikTok semblent apprécier leur temps sur l’application. Du temps bien utilisé qui empiète sur celui des séries ou encore des podcasts. Cette étude montre de nombreuses facettes du comportement des utilisateurs et pourquoi cela est bénéfique pour les marques. On fait le point.

Votre temps est précieux. TikTok a voulu en savoir plus sur le comportement de ses utilisateurs en réalisant une étude en partenariat avec Kantar, menée auprès de plus de 7.000 utilisateurs en mars 2021 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Indonésie.

Le côté positif

D’après les résultats obtenus, les utilisateurs de TikTok considèrent leur temps passé sur le réseau social comme agréable : « Ils viennent sur TikTok pour la communauté, restent pour la créativité et repartent heureux et inspirés. Les gens adorent l’expérience positive offerte par notre plateforme, donc ils scrollent plus longtemps et plus profondément. Ils sont plus attentifs et engagés », a expliqué le géant chinois.

Le réseau social a en effet profité de la pandémie pour devenir la plateforme la plus populaire du moment. Si bien que l’application a été la plus téléchargée en 2020.

Un choix dans les applications

L’étude a également démontré que les utilisateurs consacraient plus de temps à TikTok qu’aux podcasts, aux séries, à la télévision, à la lecture, à s’informer ou encore à consulter d’autres réseaux sociaux et les applications de rencontres. 35 % des utilisateurs disent passer moins de temps à regarder la télévision ou des vidéos depuis qu’ils utilisent TikTok. Ils sont 45 % à dire la même chose à propos des applications de rencontres.

La plateforme chinoise a aussi la faculté de captiver ses utilisateurs. Ils sont 46 % à affirmer utiliser l’application sans autre distraction. La multitude de vidéos motive de nombreux utilisateurs à agir. Ils sont 60 % à apprendre une nouvelle recette ou un projet DIY et 59 % à s’informer sur les événements actuels et les trends.

D’après l’étude de Kantar, les utilisateurs qui consultent TikTok en famille ou entre amis sont 67 % à s’envoyer des vidéos, 66 % à participer à un challenge avec un hashtag et 65 % à participer à un trend. Ils sont également 61 % à envoyer un message à leurs amis, 57 % à apprendre une nouvelle danse, 56 % à filmer un TikTok et 55 % à créer du contenu original.

La Gen Z

Des comportements bénéfiques pour les marques, souligne TikTok à travers cette étude : « Les utilisateurs trouvent un flux constant de divertissement joyeux, une créativité libératrice et une inspiration sans fin qui est conçue spécialement pour eux. C’est une expérience positive qui incite les gens à s’amuser et à passer à l’action – et pour les marques, la population proactive de TikTok peut avoir un effet énorme ».

La génération Z est la plus engagée sur TikTok, affirme le réseau social : « Et sur certains marchés, comme les États-Unis, le Canada et l’Europe, la génération Z génère le plus d’achats hors application sur TikTok ». Ils sont 25 % à déclarer avoir recherché ou acheté un produit après avoir vu une publicité sur TikTok.

41 % d’entre eux affirment écouter moins de podcasts depuis leur inscription sur la plateforme, 33 % avouent regarder moins la télévision et 50 % suivent un créateur après avoir regardé des TikToks.