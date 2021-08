Pourquoi aller aux thermes nous fait-il tant de bien?

Cet été 2021 est on ne peut plus maussade. L’occasion idéale de prendre soin de soi et se détendre dans l’un des nombreux établissements thermaux en Belgique. Mais au fait, pourquoi une visite aux thermes nous fait-elle tant de bien ?

La Belgique compte une multitude de thermes, d’hôtels-spa et les possibilités de week-end thalasso sont nombreuses. Entre la météo maussade, les intempéries et la crise sanitaire, il est grand temps de penser à autre chose. Pour oublier tout cela, se détendre et prendre soin de soi, il existe une solution : un petit séjour aux thermes. Une méthode dont les bienfaits sont connus depuis plus de 2.000 ans.

Des origines lointaines

Cela fait plus de 2.000 ans que des hommes profitent des bienfaits des thermes. Les premières traces de bains tièdes et chauds remontent à la deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C chez les Romains. À l’époque, on était encore loin du luxe et de la beauté des thermes actuels. En effet, pour éviter les pertes de chaleur, les fenêtres étaient minuscules et l’endroit plutôt sombre et lugubre. Mais le principe était là : des bains chauds propices au bien-être.

C’est en l’an 19 av. J.-C. que Marc Agrippe a fait construire les premiers thermes publics. Peu à peu, les établissements thermaux se sont répandus dans tout l’Empire romain. Si bien que les thermes ont fait partie intégrante de la vie urbaine romaine et sont devenus une caractéristique de la culture romaine.

De nombreux bienfaits

Si deux millénaires plus tard les thermes sont toujours autant appréciés, ce n’est pas un hasard. Tout d’abord, un petit séjour dans des thermes, même une seule journée, vous offre une véritable bouffée d’air frais. Cela permet de faire une rupture dans son quotidien, de penser à autre chose et de se relaxer dans des lieux dédiés au bien-être.

Les différentes infrastructures ont de nombreux bienfaits sur la santé. Des études ont montré que le sauna était bon pour la santé cardiovasculaire. La chaleur du sauna fait transpirer et dilate les pores de la peau, ce qui permet d’éliminer les toxines du corps. De plus, le sauna stimule le système immunitaire et permet de soulager certaines douleurs comme l’arthrite ou les maux de tête. La chaleur humide d’un hammam présente des bienfaits similaires avec en plus un effet positif sur les voies respiratoires. Enfin, le sauna comme le hammam sont considérés comme une excellente solution anti-stress et procurent tous les deux une grande sensation de détente et de bien-être.

Pour tous les goûts

Après avoir transpiré à grosses gouttes dans un sauna ou un hammam, vous pouvez aussi tenter les bienfaits du contraste thermique en vous tournant vers une cabine de froid où la température ne fait que quelques degrés ou vers une fontaine de glace. Le froid aura un effet revigorant et tonifiant, tout en raffermissant et revitalisant votre peau. Là encore, notre civilisation n’a rien inventé puisque les thermes de l’époque romaine étaient équipés de frigidarium.

Certains établissements proposent aussi des séances d’une dizaine de minutes dans des cabines de sel qui purifient la peau, éliminent les toxines et libèrent les voies respiratoires. Enfin, tous les thermes disposent de piscines chauffées et de jacuzzis. La température de l’eau (32º) vous fera passer un agréable moment détente et la nage permet de s’activer et de faire du sport.

Les tarifs pour accéder une journée aux thermes (hors soins spécifiques) varient en fonction des établissements. Comptez une trentaine d’euros par personne pour une journée aux thermes de Spa ou à ceux de Boetfort, et parfois le double pour certains autres établissements. Pour booster votre moral et votre santé, vous savez ce qu’il vous reste à faire !