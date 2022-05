Partez à la découverte des lieux de tournage de Wallonie avec Wallywood

Vous êtes cinéphile et vous cherchez des idées de visites en Wallonie ? Il vous suffit de télécharger l’appli Wallywood et les lieux de tournages wallons n’auront plus aucun secret pour vous !

Il n’y a pas que les Ardennes qui servent de lieux de tournage en Wallonie ! Grâce au tax shelter -un incitant fiscal pour les sociétés belges et étrangères- les réalisateurs sont de plus en plus attirés par la Belgique. La ville de Liège, par exemple, est assez prisée. Savez-vous que l’on peut voir la gare des Guillemins dans les films « Gemini Man » (avec Will Smith), « Un homme à la hauteur » (avec Jean Dujardin) et « Les Gardiens de la Galaxie » ?

Le film « Jeux d’Enfants », avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, a, lui aussi, en partie été tourné à Liège. Certaines scènes ont été filmées à l’aquarium, la bibliothèque de l’université et dans le café Casa Ponton.

Le superbe château d’Eyneburg, dans la commune de La Calamine, a quant à lui servi de lieu de décor au film fantastique « Les enfants de Timpelbach », un village sans parents où un groupe d’enfants s’affronte pour en prendre le contrôle.

AFP

La région liégeoise, c’est aussi le terrain de jeu des frères Dardenne et, plus particulièrement, la ville de Seraing. Les films « Rosetta », « Deux jours, une nuit », « La fille inconnue », « Le Silence de Lorna », « L’Enfant », « La promesse » et « Le fils » y ont tous été tournés !

Mais il n’y a pas que Liège qui attire le regard des réalisateurs. Le troisième volet des « Visiteurs » a par exemple été tourné dans plusieurs lieux en Wallonie : à Namur, à Fernelmont (Château de Franc-Waret), au château d’Attre dans la commune de Brugelette, à Saint-Georges (Château de Warfusée) ou encore à Maillen (château de Ronchinne).

Dans la province de Namur, l’ancienne gare d’Olloy-sur-Viroin a de son côté servi de décor à une scène du film « Mr. Nobody », dans laquelle le petit Nemo doit choisir de partir vivre avec son père ou sa mère.

Le Hainaut n’est pas en reste puisque le film « Largo Winch II » a en partie été tourné à l’usine Carsid de Charleroi ainsi qu’au Bois de la Houssière, à Braine-le-Comte. On peut également voir le village de Macquenoise (arrondissement de Thuin) dans le film « Rien à déclarer » de Dany Boon, tout comme le château et la Grand-Place de Chimay.

Une appli pour redécouvrir la Wallonie

Tous ces lieux de tournage, nous les avons découverts grâce à l’application « Wallywood », créée par Wallimage, le fond wallon dédié au cinéma belge. L’appli répertorie plus de 150 films et séries et vous guidera sur les traces de tous les lieux de tournage de Wallonie. Une fois téléchargée (gratuitement), différents lieux de tournage de films sortis récemment vous sont proposés dans un fil d’actualité. Le fil propose aussi de découvrir un film et un lieu par jour et dévoile les anniversaires récents des stars du grand écran.

En activant la géolocalisation, l’application vous propose de rechercher des lieux de tournage à proximité de votre emplacement. Une section intitulée « explorer » vous permet également de chercher un film et de trouver son lieu de tournage ou inversement. Sur la page de l’appli, vous découvrez l’affiche du film ou de la série, son synopsis, son casting et bien sûr ses différents lieux de tournage. Un lien vous redirige ensuite automatiquement sur Google Maps. Il n’y a plus qu’à s’y rendre !

Une dernière section est dédiée aux photos des utilisateurs, postées sur Instagram sous le hashtag #VisitWallywood : une autre manière de trouver de l’inspiration. L’application vous offrira de belles surprises ! En plus d’être informative, elle permet de redécouvrir le patrimoine wallon de manière insolite.

Les lieux de tournage des meilleures séries belges

La Trêve : C’est sans doute la série belge francophone qui a récolté le plus de succès jusqu’à présent. La Trêve, un thriller sombre avec l’excellent Matthieu Donck au casting, a été tournée principalement dans la province de Luxembourg : dans le bois des Epioux (Florenville), près du viaduc de Conques (Herbeumont), dans l’ancien hôpital de Sainte-Ode ou encore à Saint-Hubert.

Ph. RTBF

Ennemi Public : La série qui met en scène le tueur d’enfants Guy Béranger (Angelo Bison) et la policière Chloé Muller (Stéphanie Blanchoud), a utilisé les décors de l’abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-les Dames, de l’abbaye de Val Dieu à Aubel, de l’institut de médecine légale de Liège et du gîte La Maraude, à Daverdisse.

Pandore : Entre drame et thriller, la série féministe avec Matthieu Donck et Anne Coesens a été filmée à Bruxelles, dans le palais de justice, le commissariat des Marolles, le quartier du Béguinage, le bâtiment de la SLRB mais aussi dans une usine électrique désaffectée de Schaerbeek.

Invisible : La série fantastique dans laquelle certains habitants d’un village commencent à devenir invisibles petit à petit, a utilisé de nombreux endroits en Belgique afin de récréer le village fictif de Creux : Rixensart, Jodoigne, Braine-le-Comte et Boisfort.

Baraki : Cette série, entre drame et comédie et qui met en scène la famille (de barakis) Berthet, a été filmée à Waterloo, dans l’église Saint-Géry de Rebecq, au parc Pater à Soignies ou encore au C.H.U. de Charleroi.