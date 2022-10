McDo va lancer une version spéciale du Happy Meal pour les adultes

Le menu Happy Meal a, en partie, fait le succès de McDonald’s. Le principe est toujours le même : un repas et un petit jouet pour un prix sympa. Seulement voilà, on l’a encore vu il y a quelques mois avec la folie des cartes Pokémon, parfois les adultes aussi se jettent aussi sur le Happy Meal. Quitte à gaspiller et à ne prendre que le jouet…

Un Happy Meal pour adultes

À partir de ce lundi 3 octobre, McDo va innover en proposant une version adulte du Happy Meal. Il s’agit d’une collaboration entre la chaîne de fast-food et la marque de streetwear Cactus Plant Flea Market. Au programme : une version collector, revisitée et plus grande de la célèbre boîte du Happy Meal avec à l’intérieur, soit un Big Mac ou 10 nuggets, des frites et une boisson.

Quel sera le jouet ?

Évidemment, la question que tout le monde se pose : est-ce qu’il y aura un jouet et si oui, lequel ? Selon CNN, il y aura quatre jouets différents. Il s’agira des célèbres mascottes de McDo revisitées. Il y aura Grimace, Hamburglar, Birdie et un nouveau personnage créé pour l’occasion : Cactus Buddy.

Ces jouets devraient probablement s’arracher auprès des collectionneurs. Enfin, cela risque de faire des déçus : ce nouveau Happy Meal pour adultes sera uniquement proposé aux États-Unis.