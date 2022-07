L’Ice Cream Sandwich, le nouveau dessert qui va cartonner cet été

Tout droit venu des États-Unis, l’Ice Cream Sandiwch est un dessert qui devrait aussi s’imposer chez nous cet été. Contrairement à ce que son nom indique, pas besoin de sandwich pour préparer un Ice Cream Sandwich, mais bien de donuts. Son principe est extrêmement simple : il vous suffit de couper un donut nature en deux sur la longueur et de le fourrer avec la glace de votre choix.

Donuts ou cookies

Pour plus de gourmandise, vous pouvez ajouter le topping de votre choix et du chocolat fondu. Préparé en quelques minutes seulement, l’Ice Cream Sandwich peut être placé au congélateur pour satisfaire vos envies nocturnes. À noter que certaines variantes de ce sandwich se font sur une base de cookies.

Un vendeur à Bruxelles

À Bruxelles, les gourmands peuvent désormais acheter ce dessert chez Coco Donuts, une première dans notre capitale ! De nombreux parfums de glace, dont certains vegans, sont proposés pour satisfaire vos envies les plus folles. « Si le client le désire, il peut également choisir un donut de la vitrine et on y insère volontiers une boule de glace », explique à So Soir Chloé, la créatrice de Coco Donuts.