Les meilleurs afterworks de l’été pour se détendre après une longue journée de travail

Place du Châtelain

Vous souhaitez commencer votre week-end mercredi soir ? Dans ce cas, direction la Place du Châtelain, un endroit bien connu des Bruxellois qui souhaitent boire un verre ou manger un bout après le travail. L’apéro se prend ici dans le cadre du marché qui anime la place le mercredi. Vous y dégusterez de nombreuses spécialités locales en buvant un bon verre de vin, voire une coupe de champagne.

Place du Lux

C’est probablement l’afterwork le plus connu de la capitale. Le jeudi, les travailleurs se retrouvent sur la Place du Luxembourg pour commencer leur week-end. Pensez à arriver assez tôt si vous souhaitez profiter du parterre d’herbe qui se trouve au milieu de la place. « Plux », c’est aussi l’endroit parfait pour réseauter, faire de nouvelles rencontres, voire améliorer votre connaissance des langues étrangères grâce au profil cosmopolites des employés qui profitent de leur jeudredi.

Wine Garden

24 juin, 15 juillet, 26 août et 16 septembre. Que les amateurs de vin cochent bien ces différentes dates dans leur agenda. Durant l’été, le Jardin du Pesage, situé au cœur de l’Hippodrome de Boitsfort, sera en effet le théâtre d’un nouveau concept d’afterwork éphémère. Au programme de ce concept hybride : un mélange entre apéro et resto imaginé pour animer les beaux jours.

La terrasse de l’O²

Après deux éditions perturbées à cause de la crise sanitaire, la Terrasse O² a décidé de se réinventer. Pour cette nouvelle édition, la Terrasse O² se positionne comme le plus grand espace de coworking en plein air de Belgique grâce à un partenariat avec Silversquare. Les indépendants ou les employés en télétravail peuvent donc venir s’installer à la Terrasse O² durant les heures de bureau pour profiter du grand air de la forêt. Un endroit plutôt pratique donc pour travailler, mais aussi pour boire un verre et faire connaissance en fin de journée dans un cadre unique.

Bivouac The Village

Depuis mai et jusqu’au 30 juillet, le Bivouac, un campement éphémère et nomade, s’est installé dans la ville de Wavre pour vous proposer des afterworks atypiques. Dans le Bivouac, vous retrouverez un restaurant, un bar avec petite restauration, un cinéma et un club, le tout dans une ambiance naturelle qui vous permettra de déconnecter après une longue journée de travail. Jusqu’à la fin du mois de juillet, différents événements sont organisés presque quotidiennement en soirée : comedy club, sessions tatouages, DJ… Il y en a pour tous les goûts.

Moonshine

C’est un rendez-vous que les travailleurs de l’Axis Parc à Mont-Saint-Guibert ne manqueraient pour rien au monde. Durant l’été, le local mais célèbre Moonshine organise des afterworks tous les jeudis et vendredis. L’occasion parfaite de venir fêter l’anniversaire d’un collègue, de continuer sa réunion dans un cadre plus sympa, ou tout simplement de décompresser après une journée laborieuse.

Genval Yacht Club

Vous cherchez à vous évader en prenant l’apéro les pieds dans l’eau ? Un jeudi sur deux jusqu’au 18 août, le Genval Yacht Club organise des apéros inoubliables sur le lac de Genval. Il vous sera possible de profiter de ce superbe cadre de 17h à 22h un verre à la main.

L’Apéro des Quais

C’est une nouvelle qui a donné le sourire à de nombreux Carolos. Les fameux Apéros des Quais, organisés tous les mercredis durant l’été, ont effectué leur grand retour cette année ! Au programme : un apéro en musique le long des Quais du Brabant à Charleroi. Pour être sûr d’avoir une bonne place, les organisateurs conseillent aux travailleurs d’arriver avant 20h. À noter qu’une partie des bénéfices sera reversée à diverses ASBL luttant contre la précarité.

Les Apéros Liège

Voilà un autre retour qui a certainement mis du baume au cœur des Liégeois. Le 20 mai dernier, les Apéros Liège sont revenus après plus de deux ans et demi d’absence. Pas de panique si vous avez raté cette première édition, trois autres événements similaires sont prévus les 24 juin, 15 juillet, et 16 septembre. Que les habitués se rassurent, les organisateurs promettent que les valeurs qui ont fait le succès des Apéros Liège par le passé restent les mêmes. C’est la Brasserie C, située dans l’Impasse des Ursulines, qui sera chargée de fournir l’événement en bières locales.

