Les applis indispensables pour voyager cet été

Outil indispensable pour préparer ses vacances en sérénité, les applications de voyage sont nombreuses et efficaces pour anticiper ou animer son projet. Voici notre sélection d’applications qui vont vous faciliter la tâche et vous rendre service pour vos vacances !

Les applications pour se loger

« Cozycozy », l’application pour trouver des hébergements de toutes sortes, des hôtels à la yourte, du tipi au chalet. « Cozycozy » compare toutes les plateformes de réservations, que ce soit de la location d’appartement, maison, dortoir, auberge, bateaux, cabanes pour offrir l’offre la plus exhaustive possible. L’application a développé son propre système de recherche et référence une centaine de sites marchands. Il est facile d’affiner sa recherche en filtrant grâce à sa grande variété de critères personnalisables.

« Staycation », une application pour profiter de séjours courts dans des résidences luxueuses à des prix abordables. Que ce soit pour découvrir des lieux insolites près de chez vous ou profiter d’un instant inoubliable, l’application propose chaque mercredi de nouvelles offres. Premiers arrivés, premiers servis !

Les applications pour se déplacer

« OuiCar » pour la France, « Getaround » pour l’Europe et les États-Unis. Ces deux applications permettent de trouver des voitures à louer autour de vous entre particuliers. OuiCar compte en France plus de 30.000 offres en fonction du temps et de la date souhaitée.

« GetAround », leader mondial de l’autopartage propose une offre de 70.000 voitures dans 300 villes dans le monde. L’application est parfois critiquée tout de même pour sa relation client.

« Hopper » permet d’obtenir des billets d’avion aux meilleurs prix. Comment ? L’appli prédit tout simplement le moment opportun pour acheter votre billet et vous propose les moins chers dans le même temps.

Pour s’orienter facilement sur son lieu de vacances, trouver un métro, un bus, un vélo ou un scooter en libre-service, rien de mieux que « Citymapper ». Les informations sont recueillies en temps réel, les horaires sont précisés et les perturbations mentionnées. On évite les imprévus.

« Maps.me », la référence en navigation GPS hors ligne. Utile pour les voyages à l’étranger où le forfait mobile coûte parfois cher ou dans les zones à faible couverture réseau. Petit plus non négligeable : sa carte intègre aussi les restaurants, les hôtels, les magasins…

Une application pour gérer son voyage sans encombre

« TripIt », un incontournable pour préparer son voyage. TripIt est une application de planification de voyage conçue pour créer des itinéraires en intégrant tous les détails de votre voyage en un seul endroit. Elle aide les voyageurs à organiser, gérer et suivre leurs itinéraires sans problème. TripIt s’assure que vous arrivez à destination tout en profitant des opportunités de restaurants et d’hôtels à proximité. La version gratuite fonctionne très bien et la version pro n’est nécessaire que pour les voyageurs réguliers.

Les autres applications utiles

« Flush », l’application qui pourrait vous être particulièrement utile, car elle permet tout simplement de trouver rapidement des. toilettes publiques. L’application est gratuite et compte 200.000 toilettes dans sa base de données. Elle pourrait bien vous sauver la mise !

« Guides by Lonely Planet », la référence en termes de guides de voyages. L’application propose de nombreuses fonctionnalités et la découverte des endroits à visiter pour profiter d’une visite optimale. Gratuite et disponible en hors-ligne, elle propose un panel de plus de 8.000 villes dans le monde.

« XE », un outil pour connaître son taux de change sur les devises du monde entier pour surveiller vos dépenses et éviter les arnaques !

« Tricount », une appli très utile qui permet de gérer les dépenses dans un groupe en fonction de plusieurs critères. Payer une bière, une pizza, un apéro devient tout de suite plus facile. Comme « Lydia », devenue incontournable, cette appli permet ainsi de gérer et payer vos amis simplement et rapidement.