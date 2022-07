La lune de miel en solo, ou unimoon, un nouveau concept qui séduit

De plus en plus de voyageurs décident de s’offrir une lune de miel alors qu’ils sont seuls.

Pourquoi devrait-on attendre un éventuel mariage pour s’offrir des vacances de rêve à l’autre bout du monde ? Hôtels, vues paradisiaques, restaurants… De nombreuses femmes ont décidé de se faire plaisir en vivant leur lune de miel en solo. Le concept, baptisé unimoon, séduit de plus en plus de femmes et a été popularisé par l’influenceuse Brittany Allyn.

« J’attendais l’homme parfait »

« J’en ai eu assez d’attendre pour m’offrir le voyage de noces de mes rêves, alors j’ai décidé de partir en lune de miel en solo. J’attendais l’homme parfait pour aller dans des endroits de rêve, mais je veux vivre ma vie à mon rythme. Nous sommes sur Terre pour profiter de la vie, pas pour faire uniquement plaisir aux autres ou attendre de trouver une personne qui nous complète », a expliqué cette Britannique en marge d’un voyage en côte d’Azur.

Des jeunes mariés partent aussi en solo

Mais les célibataires ne sont pas les seuls à partir en lune de miel en solo. Comme le rapportait le New York Times en 2019, de plus en plus de jeunes mariés décident de partir en lune de miel séparément. Le but ? Choisir une destination qui plaît à chaque marié sans avoir à effectuer le moindre compromis. Pour d’autres, il s’agit simplement d’une démarche logistique lorsque les agendas des vacances des deux mariés ne sont pas compatibles. « Nous l’avons fait car nous aimons simplement voyager seuls », conclut pour le New York Times un jeune marié.