Food, fashion et beauty: voici nos bons plans de la semaine

Happy Birthday

C’était la fête chez LolaLiza en septembre, puisque le label mode a soufflé ses 20 bougies ce mois-là. À cette occasion, la marque belge a conçu la collection « Dance with us », idéale pour célébrer notre liberté retrouvée. Les robes gracieuses et les powersuits n’ont pas été présentés lors d’un défilé guindé, mais une impressionnante troupe de danseurs a montré au Plein Publiek à Bruxelles dans une chorégraphie pleine de pep à quel point les vêtements permettent de bouger.

Plus d’infos ici.

Vegan et bon pour la planète

Kruidvat avait lancé sa propre collection de make-up juste avant la crise du coronavirus. Maintenant que nous pouvons à nouveau envahir les pistes de danse, la chaîne passe de 41 à 178 articles. Tous les produits, des basiques comme le mascara, le fond de teint et l’enlumineur, aux chouettes petits extras comme le gelwax pour vos sourcils et le Plumping Lip Smoothie, sont végans et proposés à un prix très abordable. Voilà qui est très sympa quand on veut essayer un crayon pour les yeux violet avec des paillettes sans devoir vider son compte en banque !

Plus d’infos ici.

La mode est un jeu

The Style Game est un jeu de plateau de & Other Stories entièrement consacré à la mode. Chaque joueur reçoit un pion doré en laiton pour démarrer le jeu dans son atelier préféré -Stockholm, Los Angeles ou Paris. Les dés déterminent où les joueurs arrivent et combien de cartes de mode ils peuvent collecter dans les ateliers. Le premier joueur qui peut composer un full look de l’un des trois ateliers, en répondant à des questions sur la mode, la culture et les femmes inspirantes, remporte la partie. The Style Game renferme aussi des cartes au trésor spéciales avec lesquelles les joueurs peuvent se gâter en vrai dans les boutiques & Other Stories.

Plus d’infos ici.

Pure nature

Le parfumeur gantois Miglot propose une innovation unique. C’est le premier à avoir conçu une collection avec des senteurs 100 % naturelles. « Miglot Pure » compte quatre parfums qui se composent uniquement de l’extrait de l’une des essences de bois les plus exclusives au monde. Des forêts d’Alaska isolées et vierges à celles tropicales de La Réunion en passant par la sublime Mysore en Inde : jamais encore vous n’aurez humé l’odeur aussi pure de la nature !

Plus d’infos ici.

Thai street food

Dès que vous entrez chez Pitaya, vous vous retrouvez dans les rues animées de Bangkok ! La chaîne de fastfood qui propose des délices thaïs revisités conquiert, après la France, désormais aussi la Belgique avec des restaurants à Bruxelles, Anvers et Liège notamment. Voici quelques-uns des bestsellers de Pitaya : Pad Thai (avec nouilles de riz sautées), Sie Yai (bœuf et nouilles udon), Nua Kao (bœuf et crevettes) et Red Curry.

Plus d’infos ici.