Fashion, beauty, food... Voici nos conseils pour la semaine

Une touche naturelle

La marque de mode circulaire allemande ARMEDANGELS a mis la nature à l’honneur avec sa collection « Dyed by Nature ». Cette collection capsule est en effet teintée à l’aide de trois teintures entièrement naturelles fabriquées à partir de déchets de l’agriculture et de l’horticulture comme la betterave rouge (Natural Indigo et Natural Dusty Rose) et le palmier nain (Natural Forest). En utilisant des pigments naturels pour la teinture, ARMEDANGELS économise drastiquement l’eau et l’énergie. Mon article préféré ? L’écharpe douillette dont je ne me séparerai pas cet automne !

À partir de 29,90 €. En vente chez e.a. JUTTU et Supergoods

We are green

April, le nouveau nom de Planet Parfum, met en avant son tout nouveau concept ‘We are green’, qui propose des offres « naturelles, green et clean ». Vous y trouverez, par exemple, des parfums ‘alcohol free’ avec au minimum 85 % d’ingrédients d’origine naturelle et un packaging éco-responsable. April met également à disposition les versions rechargeables et recyclables de Giorgio Armani, My Way. Sans oublier les produits de la marque Guerlain qui s’est engagée dans la sauvegarde des abeilles. Bref, they are green et ils comptent bien le faire savoir !

Bye botox, hello Superboost

Vous rêvez d’une peau plus jeune, mais vous ne voulez pas passer sous le bistouri ou recourir aux injections de botox ? Dans ce cas, Superboost est peut-être fait pour vous. Cette nouvelle technique d’électrostimulation faciale réactive les circuits nerveux entre notre peau et notre cerveau. Votre cerveau fonctionne en fait comme un coach de fitness qui encourage les muscles de votre visage et votre peau qui perd de sa fermeté à rester en pleine forme. Alors que le botox paralyse en quelque sorte votre visage, Superboost renforce plus que jamais vos muscles. Après le traitement, on dirait que votre visage est allé en bootcamp, et ce sans aucune douleur.

Vous pouvez réserver un traitement e.a. chez Emilie Skin & Nail Care à Keerbergen.

Boostez vos cheveux

À l’automne, nos cheveux ont plus souvent tendance à être fragiles et cassants. Pour sauver les chevelures fragiles, MÊME COSMETICS a sorti un soin purifiant et fortifiant pour les fibres capillaires. Ce produit a été tout spécialement conçu pour la repousse des cheveux après un traitement contre le cancer, car il ne contient ni tensioactifs sulfatés, ni parabènes ni silicones, de façon à protéger même les cheveux les plus fragiles.

19,45 €

Pause crêpes

Dans le décor rose du lunchbar Poz », vous oubliez bien vite le mauvais temps dehors. Vous vous retrouvez au beau milieu de fleurs tropicales sur une île ensoleillée, tout en dégustant une pile de toasts ou de crêpes. Délicieusement sucrés avec des pommes et du caramel ou divinement salé avec un œuf et du lard ? Le choix n’a jamais été aussi difficile !

Rue Defacqz 92, 1060 Saint-Gilles