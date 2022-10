Envie d’un city-Trip en Belgique? Gand vous gâte!

Que diriez-vous d’un city-trip en Belgique ? Gand propose son centre-ville historique, ses intérieurs de toutes les couleurs et formes, ses restaurants les plus tendances et ses espaces verts au bord de l’eau pour vous ressourcer. Et le camp de base idéal pour marier histoire, design, gastronomie et wellness est le Pillows Grand Boutique Hotel Reylof.

Histoire

C’est en 2018 que le Pillows Grand Boutique Hotel Reylof a ouvert ses portes dans le centre de Gand. Cet hôtel est installé dans une imposante maison de maître à l’élégant intérieur Louis XIV que le baron Olivier de Reylof avait fait construire en 1724. Il y passait généralement son temps à écrire des poèmes et vous y dormirez comme un loir. Et il n’y a pas que l’hôtel qui est chargé d’histoire, les environs aussi. Le château des Comtes, la Groot Vleeshuis et le charmant quartier Het Patershol se trouvent en effet à un jet de pierre.

Design

Cet hôtel boutique conjugue harmonieusement l’ancien et le moderne. Le cadre historique avec son majestueux escalier, ses parquets qui grincent et sa gigantesque bibliothèque où se réfugier quand il fait mauvais, se marie parfaitement aux chambres modernes. Celles-ci sont équipées de tout le confort, avec des canapés en velours dans des teintes chaudes. Les restaurants ne chouchoutent pas seulement vos papilles gustatives, mais sont aussi joliment aménagés avec des fauteuils en rotin et des coussins vert menthe.

Foto’s Pillows Grand Boutique Hotel Reylof

Gastronomie

Depuis cet été, vous pouvez choisir entre deux restaurants pour luncher ou dîner à l’Hôtel Reylof. Vous êtes encore toujours le/la bienvenu(e) dans le dining restaurant raffiné LOF du chef Hannes Vandebotermet, mais vous pouvez également vous restaurer dans le nouvel établissement Olivier Le Petit Bistro, plus cosy.

Le bistro propose une cuisine simple mais savoureuse, respectant la saisonnalité des produits. La carte est proche de la cuisine française et surprend également avec quelques classiques internationaux.

Si vous êtes dans le coin, vous aurez aussi toujours une bonne raison pour vous rendre au LOF Café. Les baristas y servent les meilleurs cafés et thés, et les chefs concoctent des plats raffinés qui peuvent être commandés à n’importe quel moment de la journée. Les fins gourmets s’y rendent aussi pour les pâtisseries fraîches du jour et le chocolat préparés par le chocolatier et pâtissier de renommée internationale Marijn Coertjens.

The Living Bar se situe au deuxième étage, juste à côté de la bibliothèque. Pendant la journée, vous pouvez vous y abriter de l’animation de la ville et y travailler sur les longues tables qui s’y prêtent parfaitement. Le soir, vous vous nicherez dans l’un des nombreux fauteuils bas ou vous prendrez place devant le feu ouvert crépitant tout en sirotant un cocktail.

Wellness

Après avoir bien mangé et bien bu, vous aurez envie de vous détendre. Dans le Pillows Grand Boutique Hotel Reylof se cache aussi un des secrets les mieux gardés de Gand : son jardin d’hiver particulièrement charmant. Installez-vous dans cette oasis de calme et évadez-vous avec un livre. Il ne vous reste plus qu’à espérer que l’automne sera ensoleillé !

Pillows Grand Boutique Hotel Reylof

Il fait quand même trop froid pour se balader dehors ? Dans ce cas, les anciennes écuries du baron vous réservent encore une surprise : un spa avec piscine, sauna finlandais et infrarouge, espace relax et gym. Et tout ça au beau milieu de la ville !

Plus d’infos sur : Pillows Grand Boutique Hotel Reylof