Envie de travailler différemment les muscles de vos jambes? Essayez le retro-running!

En panne d’inspiration pour améliorer vos performances en course à pied ? Et si vous essayez le retro-running ? Cette méthode permettrait de renforcer naturellement les quadriceps, à savoir les muscles avant des cuisses.

Courir à reculons, un moyen d’améliorer ses performances. C’est le but du « retro-running », cette discipline qui se popularise chez les marathoniens en quête de performances. Le concept est simple : lors de votre entraînement, ajoutez une distance, plus ou moins élevée, parcourue en course arrière.

Les bienfaits de courir à reculons

Selon une étude menée par la Manchester Metropolitan University, la pratique du retro-running permet d’utiliser les muscles d’une façon différente. Si la course à pied peut être éprouvante pour les genoux et les chevilles, le rétro-running les engage moins directement. Les mouvements sont moins amples et appuient différemment sur les articulations. En revanche, cette discipline renforce naturellement les quadriceps, à savoir les muscles avant des cuisses. De plus, elle engage moins les hanches, ce qui en fait un exercice idéal pour éviter de se blesser aux ischio-jambiers.

Pour bénéficier de ces bienfaits, il est aussi possible de se tourner vers la marche en arrière. Par sa posture, qui engage le dos en arrière, cette activité permet de se tenir plus droit. A contrario, lors d’une marche en avant, le corps se voûte. Pratiquée en extérieur, elle permet de travailler la coordination et d’améliorer l’équilibre.

Il existe même un championnat du monde

Encore boudée en France, où la discipline ne compte aucune association et peu d’experts, le rétro-running se développe dans les pays anglo-saxons. En Angleterre, les championnats du monde de course à pied à reculons ont lieu tous les deux ans, dont les distances vont de 100 mètres à un semi-marathon.

Bien évidemment, que ce soit en marche ou en course, il est conseillé de choisir avec attention le lieu de votre entraînement. Par exemple, une piste d’athlétisme, un centre sportif ou un lieu sans obstacle. Pour les personnes équipées, ou avec un abonnement à une salle de sport, il est possible de la pratiquer sur un tapis de course.