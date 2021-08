Du changement dans les Stories Instagram à partir du 30 août

La fonction « swipe-up » va disparaître de l’application Instagram à partir du 30 août. Cette fonctionnalité est utilisée dans les Stories pour renvoyer à des liens et pages web. L’utilisateur doit littéralement « glisser son doigt vers le haut » pour accéder au contenu.

Une fonction remplacée par des stickers

L’information est publiée par le site The Verge et a été confirmée par le réseau social. Les liens ne vont cependant pas disparaître des Stories. Instagram prévoit de nouveaux stickers pour remplir cette fonction. Il s’agit d’un bouton sur lequel les utilisateurs vont pouvoir cliquer.

L’entreprise dit vouloir « rationaliser l’expérience de création d’histoires et offrir un meilleur contrôle créatif ». En effet, les stickers pourront être personnalisés, ce qui n’est pas le cas avec la fonction swipe-up. Les utilisateurs pourront aussi répondre aux storys incluant des liens, ce qui n’est pas possible actuellement.

L’insertion de liens bientôt disponible pour tous ?

Insérer un lien dans une Story sur Instagram est uniquement possible pour les comptes vérifiés ou comptant plus de 10.000 abonnés. Avec les nouveaux stickers, cela va rester le cas. Mais Instagram réfléchit à la possibilité d’étendre ces nouveaux stickers à plus d’utilisateurs dans le futur.