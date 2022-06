Des cours de yoga gratuits et accessibles à toutes et tous pour la journée mondiale du yoga

Ce 21 juin, c’est le solstice d’été, la fête de la musique mais aussi la journée mondiale du yoga. À cette occasion, la plateforme Yoga4unity propose un programme chargé et 100 % gratuit.

Ce mardi 21 juin, c’est la journée mondiale du yoga. À cette occasion, la plateforme Yoga4Unity lance une série de cours, de conférences et de podcasts gratuits et accessibles à tous.

Des cours gratuits et accessibles à tous

Yoga4unity.fr est une introduction au monde du yoga, rassemblant des acteurs variés de la discipline en francophonie pour célébrer, promouvoir et offrir le yoga dans toute sa diversité d’approche. Du 11 juin au 21 juin, la plateforme propose un flow de 50 sessions avec des intervenants venant de Belgique, France, Suisse, du Maroc, de Madagascar et de la Réunion. Au programme : des cours de yoga pour bien dormir, comment pratiquer du yoga sur chaise, mais aussi du yoga pour séniors, pour les personnes convalescentes ou du yoga pour les enfants.

Une grande table ronde « Yoga, un art de vivre »

Enfin, le 21 juin, une grande table tonde réunissant six spécialistes aura lieu à Paris autour du thème « Yoga, un art de vivre ». Elle sera accessible à tous et retransmise en Belgique et en Suisse sur yoga4unity.fr

Retrouvez toutes les vidéos, les podcasts, les cours et les articles partagés depuis le 11 juin gratuitement sur la plateforme Yoga4unity.