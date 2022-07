Dégoûtante pour certains, la transpiration est pourtant pleine de bienfaits!

Elle ne jouit pas d’une image très glamour, pourtant la transpiration serait bénéfique contre le stress et la fatigue, et améliorerait l’éclat de la peau tout en luttant contre l’acné.

L’été est là, et avec lui ses fortes chaleurs. Tous les moyens sont bons pour fuir cette maudite transpiration qui nous colle à la peau au travail, dans les transports, et davantage encore lors d’une séance de sport en bonne et due forme. Vêtements thermorégulateurs, déodorant, talc… Une foule d’astuces en tout genre nous incitent à venir à bout de ce mécanisme naturel qui ne présente pas que des méfaits pour la peau, bien au contraire, puisque la transpiration serait une alliée de taille contre l’acné.

C’est quoi la transpiration ?

Lorsqu’elle n’est pas excessive ou liée à une maladie, la transpiration – ou sudation – est un phénomène naturel qui se traduit de façon très simple par l’élimination de la sueur par les pores de la peau. On parle même de mécanisme puisqu’elle permet au corps et à l’organisme de conserver une température constante. Autrement dit, la transpiration contribue à réduire la température du corps en libérant de la chaleur lorsque celui-ci risque la surchauffe en cas de fortes températures extérieures, de fièvre, d’efforts physiques intenses, voire de stress. Rien d’anormal donc à transpirer, bien au contraire, surtout si cette sudation peut se révéler bénéfique pour la peau.

Sécrétée par des glandes situées sous la peau, la sueur se caractérise par une couche humide à la surface de celle-ci, pouvant se révéler gênante au quotidien. On a tous – ou presque – connu cette fameuse goutte s’écoulant dans le dos lors de périodes de fortes chaleurs, et on l’accorde, on s’en serait passé. Reste que, contrairement aux idées reçues, la transpiration ne favoriserait pas les boutons et autres imperfections, elle serait même bénéfique pour s’en débarrasser… dans certains cas uniquement.

Une protection contre l’acné ?

On l’a dit, la transpiration n’est autre que l’évacuation de la sueur par les pores de la peau. Résultat, elle permet dans le même temps de se débarrasser du sébum et autres impuretés qui s’accumulent dans lesdits pores. Adieu acné, boutons, et autres points noirs qui peuvent nous gâcher la vie. Le Dr Viscusi, dermatologue et co-fondatrice de Dermatology & Surgery Specialists of North Atlanta (DESSNA) a expliqué au magazine américain Allure que la transpiration était composée de peptides antimicrobiens naturellement protecteurs contre les agents responsables de l’acné. Une bonne raison de transpirer !

Un seul bémol, mieux vaut ne pas laisser la transpiration s’accumuler et sécher sur la peau ; ce qui générerait des imperfections. Après une bonne séance de sport, ou mieux – autant joindre l’utile à l’agréable – une séance de sauna ou de hammam, il est préconisé d’essuyer la transpiration avec un tissu éponge propre – ou un mouchoir – voire de prendre une douche rapidement pour profiter des bienfaits de la sueur sans en subir les inconvénients.