Découvrez l’agenda des sorties du mois de juin!

Tic tac tic tac, l’été est à nos portes ! Vous avez envie de débuter ce mois de juin avec énergie et bonne humeur ? Voici un agenda culturel plein de good vibes et de bons plans pour vos sorties. C’est parti pour des aventures incroyables !

NRJ Music Tour

Après quelques mois d’attente, la plus grande tournée musicale gratuite de Belgique est enfin de retour. Toute la team NRJ a préparé un concert de folie pour fêter ces retrouvailles ! Les plus grandes stars du moment se réuniront sur la scène du NRJ Music Tour : Christophe Willem, BigFlo et Oli, Tayc, Alex Germys, Kid Noize, Ben’Do, Jeremie Makiese, Keen V, Mahmood, Pierre de Maere, Charles, Yanns.

Le 5 juin

Wallonie Expo – WEX Zone de la Famenne Rue des Deux Provinces, 1 6900 Marche-en-Famenne

Convention Gameplay

À travers cette convention, vous retrouverez les consoles ayant bercé votre enfance, celles qui animent avec passion votre salon à l’heure actuelle. Vous serez aussi amené à croiser bon nombre de vos personnages favoris, que ce soit dans des films ou dans des Animés via ce qu’on appelle le Cosplay (réalisations de fans)… Mais cela sera aussi l’occasion de voir et surtout de revoir des objets tels que des voitures de légende apparues dans certains films ainsi que certains personnages et autres objets ayant trait au monde cinématographique. Vous y trouverez énormément de commerçants qui vous permettront de trouver la perle rare et, également, de participer à des animations ou concours.

Du 4 au 5 juin

Espace Magnum Avenue Docteur Schweitzer, 1 7340 Colfontaine

Festival International Pinksteren Steampunk

Cette année le Festival International Pinksteren Steampunk revient pour une nouvelle édition. Le Centre d’Art Fantastique accueillera cet événement dédié au steampunk et au rétro-futurisme. Au programme : expositions, spectacles, marché d’artistes, animations, mini-golf imaginarium et le steam-tram.

Du 4 au 6 juin

Centre d’Art Fantastique – CAF Rue de la Glacière, 18 1060 Saint-Gilles

Week-end Italiano

Dixième édition de la fête italienne de Charleroi, avec la présence de nombreux exposants représentant différentes régions d’Italie. Danses et musiques italiennes sont au programme pendant les trois jours avec la présence du groupe Tammuriarè en provenance de Avellino. Pour les amateurs de belles mécaniques, il y aura un défilé de Vespas et de voitures anciennes italiennes.

Du 4 au 6 juin

Place Verte 6000 Charleroi

Roméo Elvis

Trois ans après la sortie de son premier album en solo, « Chocolat », Roméo Elvis est de retour pour nous présenter son tout nouvel album, « Tout Peut Arriver ». Sur ce projet, Roméo nous fait voyager dans son univers et revient plus sincère et touchant que jamais. L’artiste choisit de retrouver son public, à travers ce projet, de la façon la plus vraie et directe. L’univers est authentique et mélodieux et Roméo nous emmène dans son album à travers différentes émotions et différents thèmes (amour, réseaux sociaux, amitié, quotidien, etc.) dont il parle avec une sincérité et un humour qui lui sont propres.

Le 7 juin

Le Botanique Rue Royale, 236 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Retromoteur Ciney

La plus grande bourse de voitures et de motos anciennes en Belgique ! Un événement de renommée internationale. Retromoteur s’étend sur près de 35.000 m² d’exposition. On peut y contempler des centaines de véhicules anciens, de prestige, à deux ou quatre roues, des petits bijoux de toutes marques, de toutes époques, des modèles parfois uniques, insolites et souvent très convoités. Accessoires, gadgets, modèles réduits, jouets anciens, mais aussi documentation, livres techniques, jouets anciens, affiches, plaques… Une véritable caverne d’Ali Baba !

Du 4 au 6 juin

Ciney Expo Rue du Marché Couvert 3 5590 Ciney

En collaboration avec Out.be, l’agenda le plus complet de Belgique