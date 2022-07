Comment se débarrasser d’une odeur tenace et désagréable? Essayez avec de la vodka!

L’un de vos vêtements a encore une odeur de transpiration malgré son passage en machine ? Si vous voulez vous débarrasser d’une odeur un peu trop persistante et désagréable, la vodka est, paraît-il, votre meilleure alliée !

Oubliez les désodorisants classiques. Si vous souhaitez faire l’impasse sur les produits chimiques pour apporter de la fraîcheur dans votre intérieur, vous pouvez désormais faire vos courses du côté… des spiritueux ! Et oui, la vodka a la capacité de supprimer les mauvaises odeurs incrustées. Utilisée même au sein des théâtres pour se débarrasser des mauvaises odeurs, la vodka est la dernière astuce ménage en vogue sur TikTok.

Un désodorisant maison simple et efficace

Valable aussi bien sur les vêtements que sur les tissus des canapés et des rideaux, la technique de la vodka est très simple d’utilisation. Pour cela, même une vodka bon marché peut très bien faire l’affaire. Il vous suffira d’un vaporisateur dans lequel vous pourrez y verser votre vodka pure. Et voilà, le tour est joué ! Simple et efficace, le désodorisant maison est prêt à l’emploi. Vous pouvez dès à présent vaporiser le liquide sur n’importe quel tissu imprégné d’une odeur désagréable.

Si vous pouvez utiliser de la vodka pure, certains préfèrent y ajouter quelques gouttes de leur huile essentielle préférée. Pourtant, pas d’inquiétudes, en séchant, l’odeur de la vodka s’élimine avec les autres odeurs. Vous ne sentirez donc pas l’alcool au travail. Une astuce à utiliser sans modération !