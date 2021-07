Comment réussir son petit jardin urbain?

Les jardins urbains sont souvent petits et entourés de murs. Vous voudriez qu’ils dégagent une atmosphère plus apaisante ? Voici quelques conseils à suivre pour y arriver.

Un bon plan

Il est primordial de commencer par faire un plan de ce que vous désirez. Vous pouvez le réaliser vous-même ou le faire dessiner par un jardinier ou un paysagiste. L’important est de respecter l’échelle et de ne pas surcharger. Une fois le jardin délimité, dessinez d’abord les chemins et allées. Évitez les lignes droites pour un rendu plus harmonieux et dégagez une diagonale, cela procurera au jardin plus de profondeur. Privilégiez également les haies basses pour éviter un effet d’enfermement. Surtout, évitez le plat et créez différents niveaux pour donner du relief à votre jardin. Par exemple, en surélevant la terrasse ou en réalisant un promontoire.

Le style

Définissez ensuite le style qu’aura votre jardin. Vous avez l’embarras du choix ! Si vous aimez les ambiances intimistes et romantiques, vous pouvez imaginer des plantes grimpantes et faire la part belle aux fleurs, comme les roses. Vous êtes plutôt jardin contemporain ? Jouez alors sur les symétries et optez pour des éléments design. Vous pouvez aussi recréer une sorte de jungle, avec beaucoup de végétations et des éléments exotiques. Quoi qu’il en soit, prenez le temps de choisir les bonnes variétés de plantes, celles qui échelonneront les floraisons tout au long des saisons.

Se protéger des vis-à-vis

En ville, il y a souvent des vues indiscrètes. Pour les occulter, plantez des rideaux de végétation. Choisissez des arbustes à croissance modérée et variez avec des caducs (érable du Japon, cerisier d’ornement) et des persistants (chêne vert, laurier-sauce). Si vous habitez dans un endroit bruyant, optez plutôt pour des persistants qui créeront un bon écran phonique.

Ombre et micro-climat

Dans un petit espace, il faut s’accommoder de l’ombre portée par les bâtiments qui vous entourent. Il est important de choisir des plantations qui se contentent de peu de lumière. Repérez le parcours du soleil à l’avance pour déterminer les zones les plus à l’ombre. Les petits espaces apportent aussi généralement un micro-climat chaud. Ce qui autorise la culture de plantes plus fragiles ou exotiques.

Peindre un mur

Pour donner à votre jardin une impression de grandeur, il suffit de peindre un mur extérieur en bordure de terrasse. Optez pour une couleur claire et lumineuse. De même, vous pouvez aussi peindre vos pots de fleurs dans des couleurs vives et les placer dans le fond du jardin. Cela attirera l’œil et vous aurez une impression de grandeur. Vous pouvez aussi camoufler un mur avec des plantes grimpantes, ce qui permet de décorer sans empiéter sur l’espace utile.

Bien choisir son mobilier

Pourquoi ne pas choisir un ensemble « bistrot » pour votre terrasse ? Une mignonne petite table en fer forgé avec deux chaises et le tour est joué ! Si vous souhaitez accueillir plus de convives, vous pouvez aussi opter pour une table à rallonge et des bancs que vous apposerez contre la façade de l’habitation. Et pourquoi pas des coffres de rangements (bien pratiques) sur lesquels on peut s’asseoir ? N’oubliez pas d’éclairer les coins les plus sombres de votre jardin avec des lampes solaires par exemple.

Pots et jardinières

Vous ne possédez qu’une petite terrasse ou un balcon ? Avec un peu de créativité, vous pouvez concevoir un magnifique espace jardin. Les pots et jardinières peuvent faire des miracles ! Utilisez les surfaces verticales à votre disposition. Vous pouvez, par exemple, accrocher une suite de pots à différentes hauteurs, placer des caissons en bois, suspendre des pots de fleurs à votre balcon, utiliser une vieille échelle ou encore redonner vie à des boîtes de conserve : tout est possible avec un peu d’imagination !