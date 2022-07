Comment rafraîchir sa maison quand on n’a pas de clim?

Le thermomètre devrait une nouvelle fois battre des records cette semaine, avec des températures allant jusqu’à 36ºC ce lundi, et même plus de 40ºC mardi ! Face à cette chaleur étouffante, il est bien tentant de courir au magasin pour acheter un climatiseur. Pourtant, il n’est pas forcément nécessaire de se ruiner dans l’achat d’un de ces appareils hyper énergivores. Des solutions existent pour rafraîchir son intérieur de manière plus écologique et plus économique !

1. Maîtriser les courants d’air

Le b.a.-ba pendant les vagues de chaleur, c’est de tout fermer le jour, et d’ouvrir la nuit. Durant la journée, évitez que la chaleur ne rentre en laissant les rideaux, stores et volets fermés. Plus vos tissus ou châssis seront clairs, moins ils laisseront passer la chaleur ! En soirée (dès que la température extérieure diminue), ouvrez vos fenêtres, en particulier les fenêtres opposées pour laisser l’air circuler à travers les pièces.

Si vous habitez dans un logement sur plusieurs niveaux, ouvrez les fenêtres des étages pour profiter de l’« effet cheminée » : l’air chaud monte naturellement et s’échappe par les fenêtres des étages supérieurs, tandis que les fenêtres du bas laisseront entrer de l’air frais.

2. Opter pour un ventilo

Les ventilateurs sont une excellente alternative à la climatisation : nettement moins énergivores, ce sont aussi des appareils qui ont tendance à peu chauffer. Vous en trouverez pour tous les budgets. Ces appareils ne rafraîchissent pas l’air ambiant, mais le font simplement circuler. Alors pour une sensation de fraîcheur, disposez un saladier de glaçons ou des bouteilles d’eau gelée juste devant. Vous pouvez aussi poser votre linge tout juste sorti de la machine et encore mouillé.

Par fortes chaleurs, un brumisateur peut aussi être un allié de taille, et plus écologique qu’un climatiseur, pour refroidir votre intérieur.

3. Laisser vos appareils au repos

Vous l’avez sûrement déjà remarqué, en période de chaleur, vous n’êtes pas le seul à surchauffer : vos appareils électroniques le font aussi ! Pour réduire la température de votre intérieur, éteignez un maximum d’appareils électroniques. Téléviseurs, micro-ondes, bouilloires, chargeurs en tous genres, box internet… Tous consomment, et dégagent donc de la chaleur, même à l’état de veille. Pensez également à retirer la poussière sur vos appareils, car celle-ci augmente leur surchauffe. Faîtes tourner votre lave-vaisselle et vos machines à laver de nuit, et pensez à charger vos smartphones, tablettes et ordinateurs portables en soirée.

4. Les plantes sont vos alliées

Installer des plantes à côté des fenêtres permet de créer de l’ombre, mais celles-ci absorbent aussi une partie des rayons du soleil, qui ne rentreront donc pas dans votre intérieur. Les plantes ont la capacité de rendre l’air plus léger et respirable. Lorsqu’elles sont arrosées, grâce au phénomène d’évapotranspiration, elles captent une partie de la chaleur.

5. Exit les tapis

Si l’on apprécie d’autant plus nos tapis en hiver parce qu’ils gardent nos pieds bien au chaud, c’est aussi parce qu’ils conservent la chaleur. En période estivale, mieux vaut donc les rouler dans un coin en attendant que la chaleur passe.

6. Sortez les barbecues !

Cela peut paraître évident, mais préparer des repas au four en pleine canicule ne fera que réchauffer votre intérieur. Alors en été, cuisinez malin ! Privilégiez plutôt les plats froids, les cuissons courtes ou profitez-en pour sortir vos planchas ou barbecues !