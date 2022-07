Comment essayer de se faire surclasser en avion? Voici cinq conseils

Vous êtes en classe économique et vous aimeriez goûter aux joies d’un vol en première classe ou en business class. Eh bien, c’est (peut-être) possible. Voici quelques conseils pour optimiser vos chances.

Qui n’a pas un jour rêvé en prenant l’avion d’être choisi pour être surclassé, sans frais ? On ne va pas vous le cacher, si vous ne faites rien, il y a très peu de chance que cela arrive. Mais comme on dit, qui ne tente rien n’a rien ! Voici donc quelques astuces à essayer pour tenter de passer de la classe éco à la première classe sans rien débourser.

Arrivez au bon moment

Évidemment, pour avoir une chance d’être surclassé, il faut qu’il y ait des places libres dans l’avion que vous prenez. Pour en profiter, il existe deux techniques : arriver bien avant l’heure de l’embarquement et tenter votre chance en demandant au personne ; ou au contraire, arriver vraiment à la dernière minute au moment où les portes se ferment et où tous les sièges ont été attribués.

Par ailleurs, comme son nom l’indique, la classe affaire est plutôt réservée aux hommes et aux femmes d’affaires. Le week-end, elle est souvent moins remplie que la semaine. En voyageant un samedi ou un dimanche, vous avez ainsi un peu plus de chance d’être surclassé. Même chose pour ce qui est des jours fériés, des grandes vacances ou des vacances de Noël.

Un sourire peut parfois tout changer

La plupart du temps, ce sont les hôtesses de l’air et les stewards qui peuvent prendre la décision d’envoyer un passager en première classe. Vous vous doutez bien qu’ils ne vont pas choisir la personne plus désagréable. Pour mettre toutes les chances de votre côté, soyez poli et souriant. Légende urbaine ou pas ? Il paraît que les stewards surclasseraient en priorité les passagers qui soit le demandent de manière très polie, soit ne le demandent pas du tout. Selon une hôtesse, il existe même une petite tradition : quand quelqu’un râle, se plaint du manque d’espace et exige une place en business, c’est la personne qui est installée à côté de lui à qui on propose d’aller en classe affaire !

Évitez le short et les tongs

Dans le même ordre d’idée, un passager classe et élégant a plus de chance d’être surclassé. On ne vous demande pour d’être sur votre 31, habillé en tailleur ou en costard cravate, mais si vous êtes en short de plage et en tongs, il y a clairement moins que de chance que vous soyez l’heureux élu.

Soyez fidèle et voyagez seul

Soyons francs, la plupart du temps, c’est aussi la fidélité qui est récompensée. Ainsi une compagnie aura davantage tendance à surclasser un client fidèle afin de lui faire plaisir, plutôt qu’une personne qui prend l’avion une fois tous les dix ans. Celles et ceux qui voyagent seuls ont également plus de chance d’être surclassés. Si vous embarquez avec toute votre petite famille, ne croyez pas trop à un miracle.

Soyez prêt à faire un geste

Cette dernière astuce n’est pas gratuite. Néanmoins, elle pourrait vous permettre de goûter au confort de la classe affaire pour un moindre coût. En arrivant à l’aéroport, vous pouvez tenter votre chance en demandant un surclassement payant. À quelques heures du décollage, afin de remplir au maximum l’avion, certaines compagnies sont prêtes à brader les prix des sièges en classe supérieure.

N’oubliez pas, la plupart du temps, qui ne tente rien n’a rien !

À vous de jouer et bon voyage.