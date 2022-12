Comment connaître la longueur parfaite de votre coupe de cheveux avec la méthode des 5,5 cm?

Vous avez déjà rêvé d’avoir la même coupe qu’Halle Berry dans Catwoman mais vous vous êtes rétracté à la dernière minute parce que vous eu peur du désastre capillaire et de pleurer vos anciens cheveux ? Bonne nouvelle ! Il existe une solution toute simple.

Vous êtes-vous déjà demandé si une coupe courte vous irait bien ? Vous n’êtes certainement pas la seule à fantasmer sur une bonne coupe ! Mais si une coupe audacieuse semble incroyablement libératrice et nécessaire, il reste une question qui taraude tout le monde sur le chemin du salon : Est-ce que je peux porter des cheveux courts ?

Alors, avant de faire le grand saut et de vous engager dans une coupe courte, comment être sûre ? Comment savoir vraiment si votre visage est mieux adapté à une coiffure longue ou courte ? La réponse est étonnamment simple.

La methode des 5,5 cm ?

L’équipe du célèbre coiffeur John Frieda a mis au point la règle des 5,5 cm qui, à l’aide d’une règle et de deux crayons, vous permettra de savoir si les cheveux courts vous conviennent ou non, et cela sans vous ruiner.

Voici le test à faire à l’avance qui vous donnera les réponses dont vous avez besoin :

Étape 1 : Placez un stylo sous votre menton, horizontalement.

Étape 2 : Tenez un stylo sur votre oreille, verticalement.

Étape 3 : Lisez la mesure au point d’intersection entre les deux stylos.

Ph: Esteban skincare

Si l’intersection des deux mesures moins de 5,5 cm, votre visage est fait pour les cheveux courts à la Halle Berry ou Audrey Hepburn.

Si la distance entre le bas de votre oreille et votre menton est supérieure à 5,5 cm, vous êtes mieux adaptée à un style plus long. Pensez à Jennifer Aniston, Kim Kardashian et Sarah Jessica Parker.

Mais est ce que cette méthode fonctionne pour tous ?

Les visagistes vous diront que non, vous n’avez pas besoin d’une règle stricte pour vous dire quoi faire de vos cheveux. Par contre, si vous hésitez à vous faire couper les cheveux, cette méthode pourrait vous aider à décider si cela vous convient ou pas.