Combien de fois tombe-t-on amoureux au cours d’une vie?

Avis aux cœurs d’artichaut : il semblerait que l’on ne puisse pas tomber réellement amoureux à répétition. C’est ce qu’a affirmé Kate Rose dans un article publié sur le site Elephant Journal en 2016. Cette coach en relations américaine déclare même que l’on ne tombe amoureux que trois fois au cours de sa vie. Et ce, à chaque fois d’une manière bien précise et différente.

L’idéaliste

Selon la spécialiste en relations amoureuses, on tombe généralement amoureux pour la première fois lorsque l’on est au lycée. Ce premier amour nous semble être digne d’un véritable conte de fées. Si nous imaginons alors qu’il durera toute notre vie, Kate Rose le dénomme quant à elle « l’amour idéaliste ». Elle ajoute que dans ce type de relation amoureuse, la manière dont nous sommes perçus par autrui a souvent bien plus d’importance que notre propre ressenti.

Celui qui fait mal

La deuxième vraie histoire d’amour serait celle qui fait le plus souffrir. Kate Rose explique que c’est cet amour-là qui nous aide à savoir qui nous sommes réellement et nous donne de précieux enseignements sur la façon dont nous voulons ou devons être aimés. La coach ajoute que cet amour peut se révéler déséquilibré, malsain, voire narcissique.

Celui qui dure

Enfin, last but not least… le troisième et dernier amour, celui qui dure. Selon Kate Rose, celui-ci est souvent à l’opposé de nos idéaux et de l’image que l’on a de l’amour. Cet amour, qui semble si facile et simple, donne l’impression d’être irréel. Dans cette relation, nous nous sentons aimés pour ce que nous sommes vraiment.

Bien que Kate Rose ait développé cette théorie sur l’amour, elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’une règle qui s’applique à toutes les situations sans distinction. « Ce qui compte vraiment, c’est que nous ne soyons pas limités par notre amour, ou plutôt que nous aimions sans limites (…) Que nous nous sentions comme à la maison sans aucune justification, que l’amour ne ressemble pas à une tempête, mais plutôt à la paix tranquille de la nuit », conclut la coach en relations.

