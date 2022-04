CleanTok, ou comment TikTok peut devenir votre meilleur allié pour le ménage de printemps

Les un(e)s profitent du printemps pour vider leurs placards, trier, jeter, et réorganiser leur intérieur, tandis que d’autres y voient l’occasion de repartir sur des bases saines. Si l’envie est là, il n’est pas toujours facile de sauter le pas tant la tâche peut paraître insurmontable. Elle ne l’est pas pour les « cleanfluenceurs », ces professionnels du rangement qui partagent leurs trucs et astuces sur les réseaux sociaux.

S’ils partageaient autrefois leur savoir-faire sur Instagram, ils ont véritablement rencontré leur public sur TikTok. Le réseau social chinois regorge de courtes vidéos labellisées #CleanTok dans lesquelles les internautes découvrent toutes sortes de conseils pour récurer leur intérieur, depuis la chambre à coucher jusqu’à la salle de bains, en passant par la cuisine.

La cuisine est souvent la pièce la plus longue à nettoyer. La moisissure, l’humidité et la graisse s’y incrustent en un rien de temps, ce qui n’est pas sans conséquence sur la conservation des denrées alimentaires. Si vous constatez des traces, taches et autres saletés sur les plaques de cuisson, il suffit de passer un coup de lavette avec du liquide vaisselle pour les faire disparaître.

Le nettoyage du four peut s’avérer plus compliqué… sauf si l’on se fie au tutoriel d’Auri Kananen. Cette Finlandaise, plus connue sous le pseudonyme @aurikatariina, préconise d’appliquer une quantité généreuse de nettoyant pour four sur les surfaces sales, et de les recouvrir avec du film plastique pour éviter que le produit ne sèche trop rapidement. Cette astuce semble avoir convaincu les utilisateurs de TikTok puisque la vidéo d’Auri Kananen cumule plus de 1,3 million de vues. Celles et ceux ne souhaitant pas utiliser de produits chimiques peuvent se rabattre sur du bicarbonate de soude, du savon noir ou du vinaigre blanc pour donner une seconde jeunesse à un four encrassé.

Le rangement, tout un art

Le hashtag #CleanTok permet également de trouver de nouvelles astuces pour faire briller sa salle de bain. Première étape : la baignoire. La Brésilienne Carolina McCauley a conçu une méthode en quatre étapes pour la nettoyer en profondeur, à partir de produits d’entretien naturels. Faites imbiber des torchons dans du vinaigre blanc et enroulez-les autour de votre robinet pour lui redonner de l’éclat. Mettez du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc pour déboucher les canalisations de votre baignoire. Et pour finir, recouvrez les parois d’un mélange de bicarbonate de soude et de liquide vaisselle pour mieux les récurer avec une éponge. Résultat : une baignoire flambant neuf, et près de 314.000 vues pour Carolina McCauley.

Qui dit ménage de printemps dit rangement dans ses placards. Pour mettre de l’ordre dans ses tiroirs, il faut vider, vider et trier (beaucoup). Marie Kondo, la célèbre consultante japonaise en rangement, préconise de ne garder que les objets nous apportant de la joie. A force d’effort, le tri s’opère : on s’allège de cahiers remplis, de fonds de bougies poussiéreux, de vieux stylos et de piles déchargées. Intervient maintenant la partie « rangement » à proprement parler. L’Américaine Kaeli Mae ne jure, elle, que par les boîtes de tailles différentes pour optimiser le plus possible ses tiroirs. Cette méthode peut être appliquée à n’importe quelle pièce de son intérieur, que ce soit la chambre à coucher, la cuisine ou encore le bureau.

Une fois les pièces principales nettoyées et rangées, pourquoi ne pas s’attaquer à des recoins souvent négligés pendant vos sessions ménage ? Les radiateurs en tête de liste. Ils amassent souvent beaucoup de poussière, ce qui les empêche de fonctionner convenablement. La Britannique @cleanwithabbi dépoussière les siens en versant un mélange d’eau et de désinfectant entre les ailettes de l’appareil, préalablement éteint. Un récipient placé sous le radiateur permet de récupérer l’eau et la poussière qui s’est accumulée au fil des mois. Si vous craignez que votre radiateur ne rouille, nettoyez-le à l’aide d’un sèche-cheveux ou d’un chiffon microfibre. De quoi finir votre ménage de printemps en beauté.