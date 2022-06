Cette salade verte pétante, fraîche et légère va être la star de l’été

Vous êtes en manque d’inspiration pour votre menu de la semaine ? Voici un plat frais, léger et simple à préparer. Idéal lors des journées de fortes chaleurs. Comme souvent c’est sur TikTok que cette tendance culinaire est apparue.

Voici la recette

La « green goddess salad » est une salade verte pétante (d’où son nom !). Elle se compose de chou, d’oignon vert, de concombre et de ciboulette. Tous ses ingrédients doivent être hachés finement et placés dans un grand saladier. Elle s’accompagne d’une vinaigrette. Pour la préparer, mélangez du basilic, des épinards frais, deux gousses d’ail, une échalote, deux citrons pressés, de l’huile d’olive, deux cuillères à soupe de vinaigre de riz, de la ciboulette et du sel. Vous pouvez également y ajouter quelques noix, comme des noix de cajou ou des amandes. Versez cette vinaigrette dans le saladier, mélangez et vous obtiendrez la fameuse « green goddess salad ».

Cette salade peut se déguster en plat ou en apéritif. Pour surprendre vos amis, vous pouvez par exemple la servir avec quelques tortillas. Une recette à essayer lors du prochain barbec !

Tendance sur TikTok

Retrouvez cette salade et ses déclinaisons sur TikTok avec le hashtag #greengoddesssalad qui compte près de 40 millions de vues.