Budget, paysages, gastronomie…: voici les meilleures îles européennes où passer ses vacances

Le moteur de recherche KAYAK a comptabilisé le nombre de recherches effectuées pour un voyage dans les îles européennes. En couplant ces données à des critères d’accessibilité, de prix ou de nourriture et de transport, il en ressort un classement des destinations à visiter. Dans le top 5 on compte des irréductibles comme la Crète, mais aussi des îles plus surprenantes et méconnues, comme Hiiumaa en Estonie ou Bozcaada en Turquie.