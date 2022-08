Avant d’attaquer la rentrée, voici l’agenda des derniers événements estivaux

Bucolique Ferrières Festival

Il s’agit d’un festival de musique orienté sur le développement durable et sur le circuit-court. L’accent est vraiment mis sur la nature et sur l’authenticité de nos campagnes. Le festival comprend deux parties. D’abord, il y a la balade en harmonie, organisée le samedi et le dimanche. Il s’agit d’une balade de 6 km avec 3 concerts sur le chemin et 3 micro-brasseries. Il y a 6 départs de balade répartis sur les 2 jours. Ensuite, des concerts en accès libre sont organisés sur la place de Chablis de Ferrières.

Une des particularités du festival est que la programmation musicale est « à l’aveugle » : les festivaliers découvrent au dernier moment les artistes qui vont jouer devant eux.

Du 20 au 21 août

Place de Chablis 4190 Ferrières

Deliveroo Roller Bike Parade

La Deliveroo Roller Bike Parade revient pour une nouvelle édition en 2022. Encadré par des staffeurs expérimentés, venez découvrir Wavre tout en roulant sur le rythme des Dj’s ! Roulez sur les grandes et petites rues de Wavre en rollers, skateboard, ou vélo sans aucune voiture autour de vous. La Deliveroo Roller Bike Parade est un concept ludique et original qui invite les participants à venir en roller, vélo, skateboard, monowheel, longboard ou encore trottinette électrique pour envahir les rues de la ville le temps d’une journée. Deux parcours sont prévus lors de chaque parade : l’un pour les débutants (environ 5 km) et l’autre pour les plus sportifs d’entre vous (environ 15 km). Entre amis, en famille ou seul, la parade, c’est pour tout le monde.

Le 21 août

Place Cardinal Mercier 1300 Wavre

Festival International des arts de la rue de Chassepierre

Le rendez-vous incontournable pour les amateurs d’arts de la rue et… pour les curieux qui désirent découvrir cet univers. Ils excellent dans les domaines les plus divers des arts de la rue : théâtre, danse, cirque, musique, marionnette, entresort, art plastique… À savourer à tout âge, seul ou en famille, armé de votre seule curiosité.

Chassepierre

Du 20 au 21 août

Dans la localité de Chassepierre 6824 Chassepierre

Festival Les Sentiers de Sart-Risbart

Un festival chaleureux au jardin pour amateur de découvertes musicales. Artistes remarquables de jazz, blues, ska, world, chanson, musique classique ou innovante, compositions originales ou adaptations improbables. Écoutes passionnées, ovations, danses effrénées… Une ambiance chaleureuse et festive sous chapiteau avec de la cuisine locale et également des animations pour les enfants.

Festival les Sentiers de Saint Risbart

Du 25 au 28 août

Travers Emotion Rue Alphonse Robert 70 1315 Incourt

La Nuit des Chœurs

L a Nuit des Chœurs est le spectacle-promenade de l’été à la rencontre de formations vocales de renommée internationale. Six chœurs sont présents dans les endroits les plus remarquables de l’abbaye de Villers-la-Ville pour offrir une suite de concerts en alternance dans une ambiance féerique. Grâce à des horaires soigneusement étudiés, le spectateur découvre, à son rythme, l’ensemble du programme proposé, au détour d’un pan de muraille ou sous les voûtes séculaires d’une crypte. En fin de soirée, tous les artistes se rencontrent sur la scène principale pour une apothéose émouvante rehaussée par un feu d’artifice prestigieux .

Du 26 au 28 août

Abbaye de Villers-la-Ville

Rue de l’Abbaye, 55

1495 Villers-la-Ville

