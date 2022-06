Amour, énergie et nouvelles rencontres: l’été s’annonce radieux pour ces trois signes astrologiques

Les vacances d’été approchent à grands pas et elles s’annoncent remplies de surprises pour trois signes astrologiques. On vous dit tout.

Que vous réserve cet été 2022 ? Selon nos confrères de Cosmopolitan, trois signes du zodiaque seront particulièrement gâtés et devraient vivre un été de folie !

Du bon pour le Lion

Tout d’abord, celles et ceux qui sont du signe du Lion devraient passer un été radieux. Cet été, le Soleil leur apportera de l’énergie et de l’optimisme. Les Lion ne devraient pas être en reste dans le domaine amoureux et pourraient connaître de belles avancées. Selon Cosmopolitan, deux planètes vont apporter de jolies choses aux personnes ayant ce signe astrologique. Dans un premier temps, Mercure décuplera le charisme des Lion. Ensuite, Vénus aura un effet bénéfique sur la vie amoureuse des Lion, aussi bien pour celles et ceux qui sont en couple que pour les célibataires.

Le Cancer à la fête

Le deuxième signe astrologique qui devrait avoir un bel été, rempli de surprises, c’est le Cancer. C’est même un été inoubliable qui attend les personnes de ce signe avec des nouvelles rencontres, du romantisme et aussi de la sensualité. Enfin, le Cancer sera également d’humeur aventurière et aura envie de voyages. Cela pourrait également déboucher sur une belle période d’introspectif. Bref, que du positif pour les Cancer cet été !

Un été radieux pour les Gémeaux

Enfin, les Gémeaux ne seront pas en reste. Il y aura aussi de l’amour dans l’air pour eux. La fin des vacances et la rentrée s’annoncent tout aussi positives pour les Gémeaux. « Après un été à profiter de la vie et s’entourer d’un maximum de personnes, ce signe va sentir le besoin de repartir sur de bonnes bases. Énergie, motivation et volonté de prendre un nouveau départ seront au rendez-vous pour ce signe astro », annonce Cosmopolitan sur son site.