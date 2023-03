Réduction du stress et de la fatigue, plus de temps libre: la semaine de travail de 4 jours est une chose positive

61 entreprises du Royaume-Uni se sont engagées à réduire de 20 % le temps de travail de l’ensemble du personnel, pendant une période de six mois, à partir de juin 2022. Le tout sans baisse de salaire ! La grande majorité des entreprises ont retenu des objectifs de productivité à temps plein.

Résultats positifs pour les travailleurs

Aujourd’hui, les résultats de l’essai révèlent une réduction significative des taux de stress et de maladie au sein de la main-d’œuvre. En effet, 71 % des employés déclarent ressentir moins d’épuisement professionnel. 39 % affirment même être moins stressés par rapport à ce qu’ils ressentaient au début de l’expérience.

Résultats positifs pour les entreprises

Comparé à l’année précédente, il y a eu une réduction de 65 % des arrêts maladie et de 57 % du nombre d’employés quittant les boîtes participantes. Et cela n’a pas eu d’impact négatif sur le chiffre d’affaires de celles-ci, elles ont même constaté une légère hausse (1,4 % en moyenne).

92 % des entreprises (56 sur 61) déclarent avoir l’intention de poursuivre la semaine de travail de quatre jours. 18 entreprises confirment même que ce changement est permanent.

Les dessous de la recherche

L’étude a été menée par une équipe de spécialistes en sciences sociales de Cambridge, en collaboration avec des chercheurs universitaires du Boston College aux États-Unis. Il s’agissait du plus grand essai de la semaine de travail de 4 jours au monde.

Environ 2 900 employés ont participé au test et ont renoncé à une journée de travail. Parmi les secteurs représentés, on trouve : la vente, la finance, l’hôtellerie, le logement, le marketing… 60 % des employés estiment avoir eu une meilleure capacité à combiner travail et responsabilités familiales. 62 % ont déclaré qu’il était plus facile de combiner travail et vie sociale.

