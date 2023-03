Recevez-vous assez de compliments au boulot?

« Beau travail ! » ou « tu as bien géré ça » : au bureau, les compliments et autres remarques positives nous motivent et nous procurent un sentiment d’appréciation et de reconnaissance. Et pourtant un quart des employés (25 %) n’en reçoit jamais. Ils sont tout aussi nombreux (27 %) à en recevoir au moins une fois par semaine. C’est ce que révèle une enquête par Protime, le spécialiste de la gestion du temps et du personnel, auprès de 1.000 employés belges francophones.

Une source de motivation

Quelques mots accompagnés d’un sourire… Rien de très compliqué, mais effet garanti au travail : deux employés sur trois (67 %) indiquent que les compliments restent une vraie source de motivation. Se voir apprécié(e) dans son travail renforce aussi l’implication individuelle : selon 60 % des collaborateurs, cela les rend plus productifs.

« Moins de six employés sur dix (57 %) se considèrent valorisés au travail. Cela laisse une fameuse marge d’amélioration », souligne Sophie Henrion, porte-parole de Protime. « L’importance d’être complimenté ne doit pas être sous-estimée. Un feedback constructif de la part de collègues et de supérieurs hiérarchiques peut nous motiver davantage sur notre lieu de travail. Le compliment devrait alors se voir ancré dans la culture de chaque entreprise. En outre, l’approche aide l’employeur à fidéliser son personnel », estime-t-elle.

Être complimenté pour notre travail nous rend plus motivés et plus productifs ? Cela s’explique de façon scientifique. « Les réactions positives dont nous bénéficions ont pour effet d’activer le circuit de récompense de notre cerveau, libérant ainsi davantage de dopamine, l’hormone de la récompense. Afin de ressentir encore et encore ce « shot » de dopamine, nous sommes amenés à répéter le même comportement. Celles et ceux qui apprécient les compliments au travail seront donc naturellement plus disposés à accomplir une mission difficile ou stressante que celles et ceux qui ne reçoivent aucun encouragement, » explique Lode Godderis, professeur de médecine du travail à la KU Leuven.

Si un quart des personnes interrogées (25 %) déclarent ne jamais recevoir de compliments, 86 % disent en formuler aux autres. Près de la moitié des employés (43 %) en exprimeraient à l’intention de leurs collègues au moins une fois par semaine.

L’art de recevoir un compliment

Ceux qui apprécient d’être complimentés quant à leur travail sont nettement majoritaires. Mais plus d’un tiers des personnes interrogées (38 %) indiquent que ces félicitations les mettent mal à l’aise. 21 % des employés se sentent quelque peu gênés et vont ignorer le compliment, tandis que 9 % n’y réagissent tout simplement pas.

« Lorsque vous recevez un compliment, acceptez-le avec plaisir et gratitude. Prenez conscience qu’il est mérité. Vous pouvez être fier de ce que vous avez réalisé ! Par ailleurs, ce n’est pas uniquement positif pour vous, mais aussi pour celui ou celle qui vous a adressé ce compliment, » conclut Lode Godderis.