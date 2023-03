Comment se préparer pour une job fair?

Job fair, tu connais ? Les job fairs, aussi appelée career fairs, ou encore forums pour l’emploi, sont des salons regroupant futurs diplômés, hautes écoles et universités, et employeur. C’est une occasion en or pour prendre des contacts pour un premier emploi. Tout le monde est gagnant : d’un côté, les demandeurs d’emploi peuvent trouver un job, et d’un autre côté, les recruteurs sont présents pour trouver de la main-d’œuvre. Les job fairs sont une opportunité à saisir. Mais, il ne faut pas arriver les mains vides. Kotplanet, le média 100 % digital dédié aux étudiants, t’offre des petits conseils pour correctement t’y préparer.