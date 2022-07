On a testé Stray sur PS5: «Un jeu attachant»

Depuis quelques années maintenant, Stray intrigue les joueurs. Il faut dire que sa proposition est particulièrement originale et alléchante puisqu’il vous met aux commandes, à la troisième personne, d’un chat. Et ce n’est pas tous les jours qu’on incarne un chat dans un jeu vidéo !

Dans la peau d’un chat errant

Après de nombreux mois d’attente, d’interrogations aussi, Stray est enfin là. Il sort ce 19 juillet sur PS5, PS4 et PC pour 29,99 €. En tant que chat errant, vous débutez votre aventure entouré dans quelques congénères dans la « nature ». Enfin, entendez par là, un monde dévasté, où les humains ont disparu et où la nature a repris ses droits.

Dans la peau d’un chat, vos premières interactions sont plutôt limitées : un bouton pour miauler, un autre pour sauter et encore un autre pour interagir avec les autres ou pour boire dans une flaque d’eau. Avec les gâchettes, vous pouvez aussi faire vos griffes sur un tronc d’arbre. Mais cette vie paisible ne va pas durer bien longtemps.

Une aventure au milieu des néons

Lors d’une expédition, notre minou sans nom va être victime d’une mauvaise chute et va se retrouver seul et livré à lui-même. Il tombe dans une cyber-citée, une ville futuriste et désertée. Il n’y a plus que des robots qui y vivent. L’ambiance est à la fois cyberpunk et post-apocalyptique. Et au milieu de la pauvreté et des néons, il y a vous, un petit chat. Stray est un jeu d’aventure qui mélange exploration, infiltration et résolution d’énigmes. Il faudra par exemple prendre un seau dans sa gueule et le lâcher au bon endroit pour bloquer une hélice d’aération afin de se frayer un passage. Parfois, il faut chercher un peu et se débrouiller, mais rien d’insurmontable et Stray est plutôt un jeu facile et accessible.

Tout est pardonné

Si le gameplay n’a rien de très original, ce qui l’est, c’est l’immersion dans l’univers félin. On retrouve ainsi des attitudes et des mimiques que tous les propriétaires de chat reconnaîtront et qui les feront sourire.

Dans la peau d’un chat, on peut enfin comprendre le plaisir qu’ont nos compagnons à quatre pattes à écrire importe quoi sur un clavier d’un ordinateur, à faire leurs griffes sur le tapis du salon ou sur un canapé. Et on se rend compte que c’est assez satisfaisant en fait. Grâce à Stray, on en viendrait presque à les excuser.

Après environ une heure de jeu, on fait la rencontre de B-12, un petit robot qui deviendra nos compagnons d’aventure. Il nous apporte aussi un harnais et des nouvelles capacités à notre petit félin. Peu à peu, en parcourant cette ville désertée, au fil des interactions et des rencontres avec les habitants, on comprend son histoire et ce qu’il s’est passé.

Techniquement, Stray n’est pas très impressionnant. Il est joli de par son héros et son univers mais ce n’est pas lui qui mettra la PS5 à rude épreuve. Les développeurs ont néanmoins utilisé la DualSense 5 pour transmettre… le bruit des miaulements et les ronronnements. L’effet est plutôt réussi mais pas sûr que votre chat va apprécier !

Pas très long mais très bon

Stray est un jeu sympa et attachant. Le voyage proposé est original. Mais une question se pose toutefois : Le jeu aurait-il été aussi cool et sympa si le chat avait été remplacé par un autre personnage ? Avouons-le, probablement pas. C’est ce qui fait tout son charme, il fallait le faire et les développeurs français de BlueTwelve Studio l’ont fait.

Nous avons terminé l’aventure en 5h de jeu. C’est un peu court mais il n’en fallait pas beaucoup plus non plus. Surtout, prenez bien votre temps si vous souhaitez tout explorer et remplir les petites missions annexes et facultatives. Car à la fin du jeu, il n’est malheureusement pas possible de revenir en arrière ou de refaire un chapitre en particulier. Si vous voulez le terminer à 100 % et décrocher tous les trophées, comptez dix heures de jeu.

Notre verdict

Ne vous méprenez pas, Stray n’est pas un blockbuster et il n’en a jamais eu la prétention. Ce n’est pas non plus le jeu de l’année, mais c’est un jeu avec une âme. C’est une aventure reposante et touchante, développée par une petite équipe. Dans un univers cyberpunk et post-apocalyptique, elle est basée sur l’entre-aide entre un chat errant et des robots pour lutter contre un État autoritaire et policier. Le jeu ne dure pas très longtemps mais on s’en souviendra longtemps tant la proposition d’incarner un chat dans cet univers est originale et réussie. Si vous avez toujours rêvé vous mettre dans la peau d’un chat et que vous aimez le jeu vidéo, c’est le moment où jamais ! 4/5