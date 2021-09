[Test] Tales of Arise: Une pépite pour les amateurs de JRPG

La saga des Tales Of n’est pas la plus populaire du monde. Et pourtant, elle a fêté ses 25 ans l’an passé et ses différents titres se sont écoulés à plus de 23 millions d’exemplaires. Il s’en est passé des choses depuis Tales of Phantasia, sorti sur Super Nintendo au Japon en 1995. Depuis, les titres se sont succédé à un rythme fou, au pays du Soleil Levant et souvent un an plus tard en Europe. Si bien que la saga Tales Of compte pas moins de 20 épisodes différents. Cinq ans après Tales Of Berseria, c’est Tales of Arise qui s’offre une sortie mondiale et qui pourrait enfin offrir à la saga la reconnaissance qu’elle mérite.

Le jeu de la rentrée ?

Il faut dire que Tales of Arise a plus d’un tour dans son sac pour plaire aux joueurs. Disponible depuis le 10 septembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et sur PC, le jeu a été acclamé par la critique mais aussi, et surtout, par les joueurs. Avec un score Metacritic qui avoisine les 90 %, cela fait de lui le jeu de la rentrée. Et c’est amplement mérité ! Il faut dire qu’à condition d’apprécier un minimum les jeux de rôle japonais (JRPG), Tales Of Arise est une petite pépite.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir joué aux épisodes précédents pour se lancer dans l’aventure. En effet, depuis 25 ans, chaque Tales Of propose une histoire et des personnages inédits. Difficile de résumer Tales of Arise en quelques lignes. Le joueur incarne Alphen et Shionne. Originaire de la planète Dahna, le premier est amnésique, porte un masque de fer et insensible à la douleur. Rapidement dans l’aventure, il va rencontrer Shionne, une jeune femme venant de Rena, la planète jumelle qui a envahi et réduit le peuple de Dahna à l’esclavage depuis 300 ans. Cette dernière a quant à elle la particularité de causer une intense douleur à quiconque la touche. Le duo va ensuite être rejoint par d’autres personnages qui intégreront votre équipe de résistants. Ensemble, ils détermineront le destin des deux peuples divisés de Rena et de Dahna.

Des combats dynamiques et des graphismes léchés

Les combats de Tales of Arise sont dynamiques en temps réel. Ils sont accessibles, tout en nécessitant une certaine maîtrise pour être parfaitement menés. De plus, chaque personnage a des pouvoirs spécifiques, ce qui apporte une petite touche stratégiques aux combats. Visuellement, Tales Of Arise s’en sort avec les honneurs. Dans une ambiance digne des films d’animation japonais, les graphismes sont léchés et le rendu est convaincant, particulièrement sur les versions Xbox Series X et PS5. Le titre brille aussi par sa bande-son envoûtante.

Enfin, Tales Of Arise occupera les joueurs pendant un bon moment. Comptez une soixantaine d’heures pour boucler cette aventure bien ficelée et plus de 100 heures pour explorer les moindres recoins du jeu. Bref, Tales Of Arise est un excellent jeu de rôle qui occupera vos longues soirées d’automne et d’hiver à venir. 4/5

Découvrez la bande-annonce de gameplay :