[Test] Que vaut le jeu officiel des JO de Tokyo 2020?

Les Jeux Olympiques, c’est une longue tradition dans le jeu vidéo. Dans un monde vidéoludique où le foot et le basket règnent en maîtres, c’est souvent l’occasion de retrouver des disciplines qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, comme le 100 m, la natation ou le beach-volley.

18 disciplines à découvrir

« Les jeux Olympiques de Tokyo 2020 – le jeu vidéo officiel » (c’est le long nom officiel !) n’échappe pas à la règle puisqu’on y retrouve 18 épreuves olympiques.

Voici la liste : Le 100m, le relais 4x100m, le 110m haies, le lancer du marteau, le saut en longueur, le baseball, le basket-ball, le volley-ball de plage, le BMX, La boxe, le judo, le rugby à sept, le football, le 100m nage libre, le 200m quatre nages, l’escalade, le tennis de table et le tennis.

Une approche arcade réussi

Cette édition 2020/2021 est développée et éditée par Sega qui a décidé de proposer un jeu résolument orienté vers l’arcade. Et c’est une excellente idée ! Contrairement au récent Mario Golf Super Rush, le jeu des JO a cette faculté d’être accessible à tous et de procurer un plaisir de jeu immédiat. Les développeurs ont mis de côté le réalisme pour privilégier des épreuves courtes et amusantes. Ce côté fun se retrouve aussi dans l’approche mignonne, colorée et un peu « cartoon » des graphismes, mais aussi dans les dizaines de tenues à débloquer pour personnaliser son avatar. Au programme des panoplies originales et fantaisistes comme un astronaute, un chevalier, la mascotte des JO ou encore le déguisement génial de Sonic.

Des épreuves variées mais inégales

Les premières heures de jeu sont très rafraîchissantes. C’est un véritable plaisir de découvrir et de s’entraîner à chacune des 18 épreuves. C’est aussi un moyen facile de récolter plein de succès/trophées ! Au fur et à mesure qu’on joue dans une discipline, on débloque des petites astuces qui permettent d’améliorer son niveau en vue de décrocher une médaille olympique. Globalement, les épreuves sont réussies. Néanmoins quelques-unes ne sont vraiment pas à la hauteur, notamment les sports de ballon comme le rugby, le basket ou le foot.

Le party game de l’été

Après les entraînements, place aux choses sérieuses : les JO. Il est possible de jouer seul, à plusieurs en local ou en ligne. Malheureusement, lors de notre test sur Xbox Series X, les serveurs étaient plutôt déserts. Seul, vous risquez de très rapidement faire le tour du jeu. JO 2020 est taillé pour s’apprécier entre amis ou en famille autour de la même console. Ce party game réserve alors des heures de rigolades… et d’engueulades aussi parfois ! Cerise sur le gâteau : il est vendu moins de 40 €. L’occasion idéale de découvrir un accessible, fun et rafraîchissant sur lequel vous pouvez compter pour animer vos moments entre amis cet été !