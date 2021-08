[Test] Psychonauts 2: Une bonne dose d’humour et d’originalité

Développé par le studio Double Fine Productions, Psychonauts 2 débarque aujourd’hui dans le Xbox Game Pass. Et si pendant longtemps, on a cru qu’il s’agirait d’une exclusivité Xbox, les joueurs PS4 et PS5 peuvent y jouer dès aujourd’hui.

Psychonauts premier du nom est sorti en 2005 sur Xbox et PS2, et deux ans plus tard sur PC. Finalement, il aura fallu 16 ans pour qu’il connaisse une suite. Après un développement semé d’embûches, Psychonauts 2 est disponible dès ce 25 août sur Xbox One, Xbox Series, PC, mais aussi sur PS4 et PS5 (via la rétrocomptabilité PS4).

Dans ce jeu de plateforme-aventure en 3D, on incarne Razputin Aquato, alias Raz, un petit gars de 10 ans et d’1m29 qui rejoint le programme de recrutement de stagiaires de Psychonautes. Doté de pouvoirs psychiques, il est capable de déplacer des objets grâce à la télékinésie, d’envoyer des boules de feu avec la Pyrokinésie, de léviter ou encore de voir à travers les yeux des gens ou des animaux grâce à son pouvoir de Clairvoyance. Il y a ainsi huit pouvoirs différents à acquérir et à développer avec les points de compétence. Comme Raz peut seulement être équipé de quatre pouvoirs à la fois, il faut donc jongler avec eux et les utiliser à bon escient en fonction des situations.

Une narration au top

Psychonauts 2 brille par sa narration. Il ne faut pas spécialement avoir joué au premier opus pour l’apprécier. Les joueurs sont propulsés dans un univers loufoque et extrêmement original. Les dialogues sont excellents et remplis d’humour. L’histoire est pleine de rebondissements et le jeu regorge de bonnes idées. Psychonauts 2 offre une véritable bouffée d’air frais. Le scénario part dans tous les sens, un peu trop parfois peut-être, et les différents univers sont extrêmement variés. Psychonauts 2 arrive toujours à surprendre le joueur. Ainsi, on peut se retrouver dans une sorte d’émission de téléréalité culinaire dans laquelle il faut préparer et cuisiner des plats en passant des parcours du combattant déjantés, et, quelques minutes plus tard, se retrouver dans un monde dédié au bowling dans lequel il faut avancer sur une boule de bowling géante. Durant toute l’aventure, Psychonauts 2 n’arrête pas de surprendre le joueur de la sorte et c’est génial !

Pas de claque graphique à l’horizon

Si l’univers de Psychonauts 2 est enchanteur et captivant, force est de constater que graphiquement, le jeu est quelque peu en retrait. En effet, on ne peut pas dire que les graphismes fassent honneur à la puissance de la nouvelle Xbox Series X, console sur laquelle nous avons testé le jeu. À aucun moment, Psychonauts 2 ne nous a offert de « Wow effect ». On peut même dire que les graphismes paraissent datés et que certaines textures font mal aux yeux. Il n’y a donc pas de claque graphique à l’horizon mais qu’importe, l’important n’est pas là. De plus, il faut souligner que le jeu tourne dans une fluidité parfaite et nous n’avons rencontré aucun bug graphique ou technique lors de notre aventure.

Psychonauts 2 ou Ratchet & Clank Rift Apart ?

Si vous avez eu la chance de jouer à Ratchet & Clank Rift Apart, sorti exclusivement sur PS5 en juin dernier, il vous sera impossible de ne pas comparer les deux titres. Si ce sont tous les deux de jeux de plateforme-aventure à l’aspect « cartoon » dans des mondes semi-ouverts, la comparaison s’arrête là, ou presque. Au niveau de la réalisation, Ratchet & Clank Rift Apart l’emporte haut la main. C’est une véritable vitrine technologique pour la PS5, ce que n’est pas Psychonauts 2 sur Xbox Series X. Par contre, on avait reproché au jeu de Sony d’être au final très convenu et de ne pas prendre beaucoup de risque. C’est tout le contraire de Psychonauts 2 qui ne cesse de surprendre les joueurs et qui arrive à proposer un gameplay et des univers hyper-variés.

Notre verdict

Sorti 16 ans après le premier opus, Psychonauts 2 se sera fait attendre. Mais l’attente en valait la peine. Psychonauts 2 est un jeu diablement original qui fait du bien. Il plonge les joueurs dans les méandres du cerveau et de la pensée et offre une aventure comme aucune autre. Si graphiquement le jeu est en retrait et n’impressionne guère, il brille par sa narration, son humour et la variété de son gameplay. Cerise sur le gâteau, Psychonauts 2 est inclus dans le Xbox Game Pass. L’occasion idéale de découvrir ce jeu original et attachant. 4/5

Découvrez le trailer de lancement de Psychonauts 2 :