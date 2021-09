[Test] Hot Wheels Unleashed: le jeu qui donne vie aux petites voitures de notre enfance

C’est ce 30 septembre que débarque Hot Wheels Unleashed sur toutes les plateformes (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et même Nintendo Switch). Vaut-il le coup ? La réponse dans notre test.

Voilà déjà 25 ans que le studio italien Milestone est spécialisé dans le développement de jeux de course, à deux ou à quatre roues. On leur doit notamment la saga Ride, la licence MotoGP jusqu’en 2020 ou encore des jeux comme Sébastien Loeb Rally Evo ou Valentino Rossi : The Game. Tous ces jeux sont plutôt réalistes et orientés vers la simulation. En cette rentrée 2021, c’est donc une surprise de retrouver Milestone aux commandes d’un jeu 100 % arcade : Hot Wheels Unleashed.

Comme Mario Kart, en moins bien

Dans ce titre, place aux petites voitures Hot Wheels, aux pistes en plastique orangé de la marque et à ses circuits qui défient les lois de la gravité. Ici pas de dégâts, de réglages ou de jouabilité complexe. Hot Wheels Unleashed est 100 % orienté vers une conduite arcade. Ça tombe bien, c’est exactement ce qu’on attendait de ce type de jeu. La conduite a une petite particularité : elle repose sur la maîtrise des dérapages dans les virages, ce qui permet de remplir la jauge de boost. C’est un peu comme dans Mario Kart, mais en moins bien. Dans le même esprit, les parcours ont des pièges, des zones de boost, des ralentisseurs ou encore des cases d’accélération.

Un garage impressionnant !

Voilà pour ce qui est du gameplay. Place désormais au jeu et à son contenu. Dès le début, la couleur est annoncée : Hot Wheels Unleashed repose sur l’ouverture et le déblocage de « boîtes surprises ». Trois sont offertes au début du jeu. Elles permettent de débloquer aléatoirement des véhicules plus ou moins rares. Ça laisse donc une grande place au hasard mais c’est un réel plaisir de découvrir la soixantaine de petites voitures Hot Wheels parfaitement modélisées. On retrouve des modèles cultes de la marque, des modèles déjantés comme l’auto-tamponneuse ou la voiture dinosaure, mais aussi des véhicules bien réels comme l’Audi TT, la Ford Mustang ou la Fiat 500. Enfin, elles ne sont pas faciles à acquérir et à trouver mais il y a aussi quelques voitures emblématiques de la culture pop avec par exemple le van des Tortues Ninja, la niche de Snoopy sur roues ou encore la Batmobile.

Graphiquement décevant

Graphiquement, Hot Wheels Unleashed est plus proche de la génération PS3/Xbox 360 que de la nouvelle génération. Sur la version Xbox Series X que nous avons testée, les voitures sont joliment modélisées (mais bon, ça reste aussi des voitures miniatures donc avec assez peu de détails) et les reflets sur les pistes sont plutôt sympas. Mais en dehors du circuit, les décors sont vides et hyper génériques. Il y a bien quelques animations comme le dinosaure qui ferme sa gueule sur la piste, l’araignée géante qui tente de vous ralentir en lançant des toiles ou encore le dragon qui crache du feu. Mais on ne peut pas dire qu’elles soient des plus convaincantes et qu’elles en envoient plein les yeux. Enfin, ne comptez pas sur les musiques du jeu pour vous mettre dans l’ambiance. Elles sont assez horribles à écouter…

Le mode Hot Wheels City Rumble au cœur du jeu

Du côté des modes de jeu, on retrouve des courses rapides, du contre-la-montre, du bien vieux multi en écran partagé et des parties en ligne. Mais la pièce maîtresse qui occupera principalement les joueurs est le mode : Hot Wheels City Rumble. Au total, il y a 52 courses rapides, 32 contre-la-montre, 5 courses de boss et quelques secrets à découvrir. Victoire après victoire, au fil de la progression, on débloque des nouveaux circuits, de l’argent pour acheter des voitures ou des boîtes surprises et des engrenages qui permettent d’améliorer les voitures de son garage. Malgré les six environnements différents, cela reste un peu répétitif. Néanmoins, ce monde reste sympathique et occupera les joueurs pendant une petite dizaine d’heures. Communautaire, le jeu permet également de créer et de partager ses livrées et ses propres circuits.

Notre verdict

Hot Wheels Unleashed n’a pas la prétention d’être le jeu de course de l’année. Ce jeu dédié à la marque Hot Wheels brille par le nombre et la variété de petites voitures qu’il propose. On prend plaisir à collectionner et à découvrir la soixantaine de modèles disponible. Sur la piste, le jeu de Milestone montre néanmoins assez rapidement ses limites. Les environnements sont finalement très peu variés et manquent d’animation. La maniabilité, qui repose sur la maîtrise des dérapages, est quant à elle loin d’être vraiment convaincante. Néanmoins pour moins de 50 €, Hot Wheels Unleashed est un petit jeu de course sympathique et jouable à plusieurs, comme au bon vieux temps, via l’écran partagé. 3/5

