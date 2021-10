[Test] FIFA 22 : Un nouveau FIFA qui fait du bien sur PS5 et Xbox Series X !

Disponible à partir du 1er octobre sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch, FIFA 22 arrive dans un contexte particulier. Après un épisode 21 plutôt mitigé, c’est le premier FIFA développé pour la nouvelle génération de console. Notre test va d’ailleurs porter sur les versions PS5 et Xbox Series X de FIFA 22. Le jeu n’est pas optimisé sur les autres supports (même sur PC !) et sera donc nettement moins joli. Ne parlons pas de la version Switch qui depuis quelques années ne propose qu’une mise à jour des effectifs et est à fuir ! Deuxièmement, pour la première fois depuis de longues années, FIFA 22 débarque sans aucune concurrence. En effet, Konami a décidé de transformer Pro Evolution Soccer en free-to-play dont la sortie ne devrait pas tarder. Cette année, il n’y aura donc pas de match entre FIFA et PES et les deux titres ne jouent désormais plus dans la même catégorie.

Du grand spectacle !

Mais place au jeu ! FIFA 22 commence par une longue et magnifique introduction, une sorte de best-of de ces dernières années et de tutorial géant avec des graphismes à tomber par terre. On y incarne un jeune et prometteur joueur qui débarque à Paris. Après un peu de foot de rue dans les rues de la capitale avec la freestyleuse française Lisa, on prend la direction du Parc des Princes pour un entraînement privé avec Kylian Mbappé donné par … Thierry Henry. Après cette séance, notre joueur en devenir rejoint les tribunes où, entouré de stars parfaitement modélisées comme DJ Snake et David Beckham, il assiste au match de Champions League opposant Chelsea au PSG. Et là, c’est à vous de jouer !

FIFA 22 décolle la rétine

Cette intro donne le ton : ce FIFA new-gen mise sur l’ambiance et le grand spectacle. Il en met plein les yeux et c’est une réelle réussite. C’est tout simplement le plus beau jeu de foot jamais créé. La modélisation des stades et des joueurs atteint des sommets et FIFA 22 décolle la rétine sur Xbox Series X et sur PS5. Il intégre aussi plein de nouvelles animations et une nouvelle physique de balle. Le jeu reprend aussi toutes les petites nouveautés intégrées dans FIFA 21 comme la descente des joueurs du car avant le match ou les célébrations avec le banc ou l’entraîneur.

EA aurait pu s’arrêter là, en se contentant d’en mettre plein les yeux aux joueurs. Mais ce n’est pas le cas. La maniabilité est aussi une très bonne surprise. FIFA 22 est plus lent et mieux équilibré.

Quelques déceptions

Tout n’est pas parfait. En solo, on regrettera par exemple une difficulté mal dosée entre les niveaux Pro et Champion. Quelques grands clubs italiens manquent également à l’appel (La Juve, la Lazio, l’AS Rome et l’Atalanta) mais aussi une dizaine d’équipes nationales comme la Turquie, l’Uruguay ou encore le Cameroun. Enfin, c’est plus anecdotique mais par exemple il faut nécessairement vérifier les maillots avant de lancer une partie car le jeu peut très bien vous mettre deux équipes avec des maillots blancs et bleus sur le terrain.

On regrette un peu de ne plus avoir de match FIFA/PES cette année. Néanmoins, les amateurs de foot et de PES peuvent être rassurés : ce nouveau FIFA fait du bien et FIFA 22 est un très bon cru. 4/5

Découvrez la bande-annonce de jouabilité :