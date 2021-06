[Test] FF VII Remake encore plus beau et complet avec l’édition Intergrade sur PS5

Un peu plus d’un an après une sortie très remarquée sur PS4, Final Fantasy VII Remake est de retour sur PS5 avec l’édition Intergrade.

On ne va plus revenir sur Final Fantasy VII Remake. Nous vous en avions parlé longuement parlé à la sortie du jeu en avril 2020. Depuis le 10 juin, le jeu est de retour sur PS5 avec Final Fantasy VII Remake Intergrade. Au programme de cette nouvelle édition : le jeu original avec des graphismes retravaillés et optimisés pour la PlayStation 5, mais aussi une toute nouvelle aventure baptisée INTERmission.

Comment y jouer ?

Avant de commencer, voici les différentes possibilités d’y jouer. Si vous n’avez pas joué à FF VII Remake sur PS4, il vous suffira d’acheter Final Fantasy VII Remake Intergrade pour profiter de l’expérience complète. Les joueurs ayant acheté FF VII Remake sur PS4 et qui possèdent une PS5 peuvent télécharger une mise à niveau d’amélioration gratuite qui inclut toutes les améliorations visuelles et de gameplay sans frais supplémentaires. Par contre, ils devront passer à la caisse via le PS Store pour jouer au DLC INTERmission et il leur en coûtera 20 €. Par contre, ce DLC est une exclusivité à la PS5 et il est impossible d’y jouer sur PS4. Enfin, les joueurs qui ont obtenu FF VII Remake « gratuitement » via le PS+ devront passer à la caisse pour profiter des améliorations graphiques et de l’extension sur PS5.

Un jeu vraiment magnifique sur PS5