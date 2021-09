[Test] Deathloop – Que vaut le nouveau jeu d’Arkane Studios sur PS5?

Même si le succès commercial n’est pas toujours au rendez-vous, depuis quelques années, on peut faire confiance à Arkane Studios pour développer des jeux originaux et innovants. La preuve avec Dishonnored et Prey. Depuis plusieurs années, le studio français travaille sur un nouveau projet ambitieux. Après quelques reports, Deathloop est enfin disponible sur PS5 et sur PC.

Une journée sans fin

Deathloop est un FPS qui repose sur un concept original : deux assassins rivaux sont piégés dans une mystérieuse boucle temporelle sur l’île de Blackreef et sont condamnés à répéter la même journée pour l’éternité. Le joueur incarne Colt, un tireur dont la seule chance de s’échapper est de mettre fin au cycle. Pour cela, il devra peu à peu découvrir des informations et assassiner huit cibles clés, les « Visionnaires », avant que la journée ne recommence.

La liberté au centre du jeu

Deathloop est une sorte de bac à sable géant dans lequel le joueur peut découvrir et tester plein de choses pour arriver à ses fins. Comme souvent avec les jeux d’Arkane, une grande liberté est laissée au joueur. Il peut choisir la discrétion et progresser en éliminant les ennemis furtivement et en piratant les dispositifs de sécurité, sans jamais se faire repérer. Ou alors, il peut opter pour la méthode forte et foncer dans le tas. Mais attention, vous n’êtes jamais à l’abri du fait que votre arme s’enraye. De plus, si vous êtes abattu, vous avez seulement droit à trois vies dans chaque niveau. S’il est possible de rester discret, Deathloop peut aussi se révéler être un FPS très nerveux et rempli d’action. On regrettera quand même l’IA des ennemis, plutôt décevante.

Une traque palpitante

Parfois, le concept de boucle temporelle peut être très frustrant dans un jeu vidéo. Deathloop arrive à éviter cela. Tout d’abord, avant de commencer une boucle, on peut choisir son équipement en fonction de ce qu’on a acquis dans les parties précédentes, mais aussi équiper Colt de certaines compétences. De plus, contrairement à 12 Minutes dont toute l’action se déroule dans un appartement de trois pièces, l’univers de Deathloop est vaste et varié. L’île est divisée en quatre zones reliées par un réseau de tunnels. En fonction du moment de la journée (matin, midi, après-midi, soir), chaque quartier est différent et est visité par un Visionnaire différent. À vous de le traquer et de trouver le bon moment pour l’éliminer.

Une direction artistique au top

Sur console, Deathloop est actuellement une exclusivité PS5. Les joueurs Xbox devront attendre septembre 2022 pour y goûter. Visuellement, le jeu est plutôt joli. Le joueur peut choisir entre un mode performance pour jouer en 4K 60 FPS stable ou opter pour du raytracing avec des graphismes encore plus joli mais uniquement en 30 FPS. Mais on vous déconseille cette dernière option. Le jeu brille surtout par son ambiance très années 60 et sa direction artistique. Deathloop exploite les fonctionnalités de la manette de la PS5 en utilisant notamment le haut-parleur de la DualSense pour diffuser les conversations avec l’assassin rival. Immersion garantie !

Long d’une quinzaine d’heures, Deathloop dépoussière le FPS et apporte un vent de fraîcheur et d’originalité au genre avec son concept d’assassins coincés dans une boucle temporelle. On vous le recommande ! 4/5

Découvrez le trailer du jeu :