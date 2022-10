Test de Gotham Knights: Sans Batman, la fête est moins folle

En cette fin d’année 2022, quatre ans après le remaster Batman : Return to Arkham, Warner Bros. Interactive Entertainment ressuscite enfin la licence Batman, mais sans Batman. En effet, l’heure est grave : Batman est mort. Définitivement mort. Gotham plonge donc un peu plus dans le crime et la délinquance. Le dernier espoir pour remettre un peu d’ordre dans la ville repose sur la relève, Batman Family.

Quatre persos jouables et personnalisables

La bonne nouvelle, c’est qu’au lieu d’avoir un héros, on en a quatre ! Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin sont tous les quatre jouables dans Gotham Knights. Il suffit d’aller dans leur QG, le Beffroi, pour enfiler le costume de son choix. Ils ont tous des techniques de combats et des caractéristiques bien différentes. Véritable brute, Red hood est un bagarreur énergique mais aussi un bon tireur d’élite. Agile dans les combats, Batgirl est aussi une experte en piratage. Robin est quant à lui furtif comme jamais, tandis que Nightwing est un acrobate doué et un spécialiste des combos rapides. L’autre bonne nouvelle, c’est que ces quatre héros sont entièrement personnalisables. Chacun dispose de plusieurs costumes dont on peut choisir les couleurs, les gants, les bottes ou encore les symboles.

Spider-Man plus fort que Batman ?

Sur le papier, Gotham Knights avait des solides arguments et presque tout pour plaire. Après quelques heures manette en mains, on constate et on regrette que la sauce ne prenne pas. Gotham est un grand monde ouvert. Que ce soit au guidon de la Bat-Cycle ou en voltigeant de buildings en building à l’aide de son grappin, il était essentiel de prendre du plaisir à se déplacer dans Gotham. Or, ce n’est jamais le cas. Les déplacements ne sont pas fluides et sont même plutôt laborieux et ennuyants.

C’est encore pire lorsqu’on roule avec la Bat-Cycle. Lors de ces phases, sur la version Xbox Series X que nous avons testée, le jeu donne l’impression de ramer. Il n’y a aucune sensation de vitesse et aucun plaisir de conduite. Bref, la plupart du temps, on préfère finalement choisir la fonction « déplacement rapide » pour rentrer au Beffroi. On est vraiment à des années-lumière de l’expérience de Marvel’s Spider-Man.

Aie aie aie

Une autre sensation nous a replongés plusieurs années en arrière. Alors qu’on a pris l’habitude d’évoluer dans des open-world sans temps de chargement ou presque, c’est tout le contraire dans Gotham Knights. Qu’on ouvre une porte ou qu’on déclenche une conversation, il y a constamment des micro-chargements qui viennent casser le rythme de l’action. Enfin, entre les missions principales, on peut patrouiller dans Gotham la nuit pour lutter contre le crime. Cela aurait pu être sympa mais au final, ce sont toujours les mêmes scènes et c’est hyper répétitif.

Après dix nuits passées à Gotham City et 10h de jeu, on décide de jeter les gants et d’abandonner là. Malgré quelques idées sympas, pour nous, Gotham Knights est l’une des déceptions de cet automne 2022. Dommage. 3/5

Découvrez le trailer cinématique de lancement :