Pourquoi FIFA 23 sonne la fin d’une ère?

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, les chiffres sont là. Depuis 1993, la saga FIFA développée par Electronic Arts (EA pour les intimes) s’est écoulée à plus de 325 millions d’exemplaires dans le monde. C’est tout simplement le jeu vidéo de sport le plus vendu de l’histoire. Chez nous, FIFA caracole en tête des ventes et chaque année, c’est l’un des produits culturels (même si cette appellation ne plaît pas à tout le monde !) les plus vendus dans notre pays. De près ou de loin, beaucoup de joueurs ont eu souvenir avec FIFA : une soirée entre potes, une manette cassée, une pochette culte ou une édition préférée.

Un dernier FIFA pour la route

Mais voilà, FIFA 23 qui est sorti ce 30 septembre sonne la fin d’une époque. Et pour cause, ce sera le dernier FIFA. Il y a quelques mois, après quasiment 30 ans de collaboration, Electronic Arts et la Fédération internationale de football association n’ont pas réussi à trouver un accord pour l’utilisation de la licence « FIFA » au-delà de FIFA 23. Il faut dire que l’institution aurait réclamé jusqu’à 250 millions $ par an pour cela. Faute d’accord, à partir de l’année prochaine, il ne faudra plus dire « une partie de FIFA » mais « une partie d’EA Sports FC ». Ça perd de son charme…

Le plein de nouveautés

En attendant de voir ce que cela donnera dans un an, attardons-nous sur ce nouveau FIFA 23. Car des nouveautés, il y en a quelques-unes. On notera, dans la version française, l’arrivée d’un nouveau duo de commentateurs (Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca) qui apporte un peu de vent frais et qui fait du bien. Autre nouveauté qui va chambouler les habitués : EA a complètement revu le système utilisé pour tirer les coups francs, les corners ou encore les pénaltys. Une chose est sûre : il faudra de l’entraînement avant de marquer son premier coup franc direct ! Toujours dans le gameplay, une nouvelle frappe apparaît. Face au but, en appuyant simultanément sur les deux gâchettes supérieures et sur la touche tir, la caméra se rapproche du joueur et un tir spécial et surpuissant est déclenché. ça ne marche pas à tous les coups mais c’est très efficace !

Rassurez-vous, c’est très rarement comme ça :

Visuellement, sur les versions Xbox Series et PS5, le jeu est également toujours un peu plus beau et réaliste avec notamment des nouvelles animations avant-match et une ambiance toujours meilleure dans les stades. Désormais, les tacles glissés laissent même une trace sur le gazon virtuel. On notera aussi l’apparition de ralentis « Hyper Motion 2 » après certains buts avec de nombreuses données décryptées (distance de tir, vitesse de la balle, chances de marquer…). C’est du spectacle mais c’est sympa !

Du contenu en pagaille

Côté contenu, c’est aussi du costaud. Il y a quelques années, EA avait déjà intégré le foot féminin. FIFA 23 va un peu plus loin en proposant les D1 féminines des championnats anglais et français. Le foot de rue est également toujours présent avec le mode Volta. Le mode carrière voit quant à lui l’arrivée de quelques nouveautés sympas. Vous pouvez notamment incarner l’entraîneur Ted Lasso (de la série du même nom disponible sur Apple TV+) et vivre l’ascension du club d’AFC Richmond. Enfin, les prochains mois seront chargés pour les fans de foot avec le Mondial au Qatar en novembre et la Coupe du monde féminine en juillet 2023. Bonne nouvelle, ces deux compétitions seront disponibles dans FIFA 23 via des mises à jour gratuites à venir.

Toujours les mêmes petits défauts

Enfin, il ne nous aura fallu seulement que quelques parties pour nous rencontre compte qu’un FIFA restait un FIFA, pour le meilleur et pour le pire. Dans les petits défauts à signaler, notons le niveau des gardiens, parfois très mauvais. Outre les sorties ratées, ils ont eu fâcheuse tendance à ne pas capter les ballons, même sur des tirs anodins. C’est comme s’ils avaient une savonnette entre les mains et c’est souvent très exaspérant. Comme l’an passé, pointons aussi du doigt cette faculté qu’a le système à choisir par défaut des maillots trop proches pour deux équipes. Si vous n’y faites pas attention, préparez-vous à vivre un calvaire pendant tout un match.

Pourtant, même si ces petits défauts mériteraient quelques ajustements, ils ne parviennent pas à gâcher le plaisir de jeu. Seul, entre potes ou en ligne, on s’éclate sur ce FIFA 23 et on en prend plein les yeux. Rendez-vous l’année prochaine pour voir si ce sera toujours le cas avec EA Sports FC !