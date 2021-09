Nacon MG-X: Le meilleur moyen de jouer aux jeux du Xbox Gamepass sur son smartphone

Depuis son lancement, l’offre du Xbox Gamepass ne cesse de s’étendre et de s’améliorer. Depuis quelques mois, via le Cloud Gaming, il est ainsi possible d’accéder à certains jeux du catalogue sur son smartphone et ainsi de reprendre sa partie là où on en était,même en déplacement et loin de chez soi. Sur le papier, l’idée est excellente. D’autant que les équipes de Microsoft proposent une sélection de jeux « parfaits pour jouer sur mobile » dont certains sont optimisés pour être joués directement sur l’écran tactile du smartphone. Dans la pratique, l’expérience a néanmoins encore un peu de mal à se montrer totalement convaincante. Il reste bien sûr la possibilité de connecter sa manette Xbox à son smartphone en Bluetooth mais ce n’est pas l’expérience la plus conviviale.

C’est dans ce contexte que le fabricant français Nacon sort la MG-X. Ce dispositif permet de transformer n’importe quel smartphone Android en console portable. Il s’adapte à quasiment tous les smartphones puisqu’il est compatible avec des écrans d’une taille de jusqu’à 6,7 pouces. La connexion est ultra-simple. Il suffit d’activer le Bluetooth sur votre smartphone, de sélectionner « Nacon MG-X » et le tour est joué.

Une bonne prise en main mais des gâchettes ratées

Le design de la manette de jeu MG-X est réussi. En tant que produit « designed for Xbox », on retrouve le style de la manette officielle de la console de Microsoft avec notamment le logo Xbox pour allumer et éteindre le dispositif, les boutons X, Y, A et B en bleu, jaune, rouge et vert, ainsi que les boutons menu et option. La prise en main est également très bonne et agréable avec un revêtement grip et deux petites poignées à l’arrière de la manette. Les deux sticks sont quant à eux précis et de bonne qualité. Par contre, les gâchettes LT et RT sont nettement moins convaincantes. Trop « rigides », elles ne sont pas du tout adaptées à certains jeux, comme Forza Horizon 4 par exemple.

Idéal pour jouer dans le bus, dans le train ou dans le métro !

La manette de jeu Nacon MG-X n’a pas de haut-parleur intégré. Le son est donc celui de votre smartphone. Elle intègre une batterie rechargeable (via un câble USB-C inclus dans la boîte) d’une autonomie de 20h. Mais n’espérez pas y brancher votre smartphone dans l’espoir de le recharger tout en jouant. Cette batterie sert uniquement à alimenter la manette. Enfin, la Nacon MG-X est compatible avec les jeux du Xbox Gamepass mais aussi avec les jeux du Google Play Store jouables à la manette. La promesse de Nacon est donc bel et bien respectée puisque la MG-X permet de transformer votre smartphone Android en véritable console portable. Idéal pour jouer dans le bus, dans le train ou dans le métro avant ou après une journée de boulot ! Ce petit plaisir a néanmoins un prix. Comptez 99 € pour la Nacon MG-X.