Mettez-vous dans la peau d’un directeur d’université dans Two Point Campus

La rentrée, c’est seulement dans quelques semaines. Mais le jeu Two Point Campus vous permet déjà de plonger de l’ambiance de l’école, des cours et du monde étudiant.

Développé par Two Point Studios et édité par Sega, le jeu vidéo Two Point Campus sort ce 9 août 2022 sur PlayStation, Xbox, Switch et PC. Bonne nouvelle pour les possesseurs du Xbox Game Pass, le jeu est disponible dès le jour de sa sortie dans le catalogue.

Two Point Campus rappelle les jeux de simulation et de gestion qui ont fait le bonheur des joueurs dans les années 90 et qui se font aujourd’hui de plus en plus rares. Depuis cinq ans maintenant, le petit studio britannique Two Point Studios remet ce genre au goût du jour. En 2018, il a lancé Two Point Hospital, successeur spirituel du classique Theme Hospital sorti en 1997. Une réussite, bourrée d’humour !

Quand il faut gérer un campus universitaire

Les développeurs ont appliqué la même recette et la même patte graphique à Two Point Campus. Sauf que cette fois, on quitte le milieu hospitalier pour celui des campus universitaires. Comme toute bonne simulation de gestion, il faut construire, aménager, développer, satisfaire, engager du personnel, gagner de l’argent et en dépenser. Il faut également être attentif au bonheur et aux besoins des profs, des assistants mais aussi à celui des élèves. La recette de base du jeu est d’ailleurs : éduquer, soigner et agrandir. Tout un programme !

Dans la peau d’un directeur, vous commencez votre carrière dans une petite université de campagne qui n’a pas de grandes attentes envers vous. Et c’est tant mieux car cela vous permettra d’apprendre les bases. Mais rapidement, les choses vont se corser et vos objectifs seront de plus en plus compliqués à atteindre.

Chaque université vous proposera des univers différents à explorer. Il y a par exemple l’Ecole de Chevalier, celle des sorciers, celle qui forme les agents secrets ou les futurs archéologues. Au-delà de la formation, c’est également à vous de choisir l’aménagement de l’extérieur, des dortoirs, des sanitaires et de choisir les activités et les services proposés aux étudiants. La seule limite reste les cordons de la bourse, comme toujours !

L’humour omniprésent

C’était déjà le cas avec Two Point Hospital : l’humour est omniprésent dans le jeu. Avec Two Point Campus, la gestion n’a rien de rébarbatif. Ainsi, on prend plaisir à zoomer pour observer les situations de la vie de tous les jours sur le campus. Que ce soit dans les classes de cours, dans la bibliothèque ou dans les toilettes, il se passe toujours quelque chose ! Et si vous trouvez que ça manque un peu d’ambiance, il y a toujours la voix off qui résonne dans les couloirs de l’université et qui vous tiendra compagnie durant toute votre aventure.

Parfaitement adapté aux consoles

Bien souvent, jeu de gestion ne rime pas avec console de salon. Enfin si, ça rime mais les joueurs qui ont grandi dans les années 90 savent que la meilleure façon de jouer à un jeu de gestion, c’est sur un PC avec un clavier et une souris. On a toujours une certaine appréhension lorsqu’on joue à un tel jeu sur console. Après la réussite de Two Point Hospital, on n’était cependant pas trop inquiets. On a rapidement eu la confirmation : bien qu’il faille un petit temps d’adaptation pour maîtriser efficacement l’interface, Two Point Campus est parfaitement adapté pour être joué sur une télé avec une manette entre les mains.

Notre verdict

En mettant le joueur dans la peau d’un directeur d’université, Two Point Campus propose une expérience originale. C’est un jeu de gestion à la fois riche, complet et accessible à tous les joueurs. Et surtout, c’est sa marque de fabrique, il n’oublie jamais d’être amusant !

Découvrez la bande-annonce de lancement :