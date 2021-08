Les meilleurs jeux vidéo pour faire du sport devant sa télé

Fitness Boxing 2

Fin 2018, Nintendo sortait Fitness Boxing sur Switch. À l’époque, nous avions suivi l’entraînement quotidien pendant un peu plus de trois semaines et le résultat était plutôt convaincant. Deux ans plus tard, le jeu est de retour avec une suite, Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise. Le principe reste le même : il faut reproduire les mouvements d’un coach et boxer en rythme en tenant les manettes Joy-Con dans les mains. Au fil des séances quotidiennes, des nouveaux entraînements et de nouveaux morceaux de musique se débloquent. Il est également possible de choisir la partie du corps que vous souhaitez travailler (biceps, poitrine, ceinture abdominale, jambes, mollets ou corps entier). Malgré le peu de nouveautés apportées par ce nouvel épisode, Fitness Boxing est un moyen toujours aussi simple et efficace de faire du sport et de se dépenser dans son salon. De plus, il ne nécessite aucun accessoire. Il suffit de prendre un Joy-Con de la Switch dans chaque main, de bien les attacher avec la dragonne, et c’est parti pour transpirer !

Fitness Boxing 2 est disponible sur Nintendo Switch pour 49 €

Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventure est le grand gagnant du confinement ! Lancé durant l’automne 2019, cet étonnant jeu de fitness qui permet de faire des exercices physiques devant son écran s’est vendu comme des petits pains quand une partie de la population mondiale est restée confinée chez elle et que les salles de sport étaient fermées. Depuis son lancement, le pack regroupant le jeu et les accessoires s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires dans le monde. À la base, la promesse de Ring Fit Adventure était de vivre un vrai jeu d’aventure tout en faisant du sport. Pour avancer, c’est le Joy-Con glissé dans une sangle à mettre autour de la cuisse qui détecte vos mouvements. Tandis que pour sauter ou attaquer, il faut se servir du Ring-Con, un anneau qu’on peut compresser ou étirer. Au-delà de l’aventure vidéoludique qui amusera surtout les plus jeunes, il est possible de se servir du jeu et de ses deux accessoires pour faire des vraies séances de sport. Vendu 80 €, Ring Fit Adventure est aujourd’hui un must pour faire des exercices dans son salon.

« Ring Fit Adventure » est disponible sur Nintendo Switch pour 79 €

Du sport en VR

Cela peut paraître assez surprenant mais l’un des moyens les plus efficaces et immersifs de faire du sport à travers un jeu vidéo est de passer par… la réalité virtuelle. Effectivement, faire du sport avec un casque sur la tête, parfois assez lourd et parfois relié avec des câbles, a de quoi interpeller. Et pourtant ! La première chose est d’investir dans des bandeaux anti-transpiration pour protéger votre casque VR. Ensuite, il faut faire les bons choix. Du ping-pong au bowling, en passant par le golf, il existe une multitude de jeux de sport en VR. Mais les plus adaptés et les plus bluffants sont les jeux de boxe. Disponible sur la plupart des casques VR (PSVR, Oculus, HTC Vive…) pour moins de 30 €, BOXVR vous plonge dans une salle de boxe virtuelle pour des séances d’entraînements endiablées. Un coach vous guide et après chaque séance, vous pouvez voir le nombre de calories brûlées. À noter que FitXR reprend le même principe mais avec le fitness en recréant l’atmosphère des séances de sport en groupe.

BoxVR est disponible sur PSVR, Oculus Quest/Rift, HTC Vive pour 29 €

Du yoga sur Switch et PS4

En dehors de la VR, les jeux de fitness sont plus rares sur PlayStation. Pour se dépenser tout en s’amusant, il reste toujours l’option Just Dance. Dans un style diamétralement différent, il existe aussi Yoga Master. Cette application vous permet de suivre différents programmes en fonction de la durée que vous souhaitez et de votre objectif (souplesse, force, renforcement…). Yoga Master n’est pas le jeu le plus joli de cette sélection mais il permet de faire de l’activité physique et de se détendre en suivant les leçons d’un coach. Sur PS4, il faut les PS Move pour profiter de la détection de mouvements. Le jeu est également compatible avec la PlayStation Camera pour visionner ses postures. Sur Nintendo Switch, il suffit de tenir les Joy-Con dans les mains pour que le jeu reconnaisse vos mouvements. Simple et efficace !