Lego Star Wars : La Saga Skywalker - La revanche de la brique

Il y a une époque, pas si lointaine, où les joueurs ont frôlé l’overdose de jeux Lego. En 2013, il y eut ainsi pas moins de quatre jeux Lego différents sortis en l’espace de sept mois. Que ce soit avec Batman, Marvel, Harry Potter ou Les Seigneurs des Anneaux, les développeurs de TT Games appliquaient la même recette à tout un tas de licences cultes. Bien que ces jeux aient toujours été plutôt sympas et marrants, c’était tout simplement trop. Warner Bros. Games semble l’avoir compris puisque cela faisait près de quatre ans qu’il n’y avait plus eu de nouveaux jeux vidéo Lego. C’est donc avec une certaine nostalgie et un plaisir non dissimulé que nous avons lancé : Lego Star Wars : La Saga Skywalker.

Disponible depuis ce 5 avril sur toutes les plateformes, y compris sur la Nintendo Switch, le jeu fait figure de best-of ultime puisqu’il traverse tous les films Star Wars. Dans la plus pure tradition des jeux Lego, c’est-à-dire avec beaucoup d’humour, les joueurs (re) plongeront dans les neuf films de la saga Skywalker, avec la possibilité de débuter l’aventure par la trilogie de leur choix. Le contenu est impressionnant puisque plus de 300 personnages de Star Wars sont fidèlement modélisés en briques virtuelles et les joueurs peuvent piloter plus de 100 véhicules différents.

Sur le plan graphique, la petite pause a également fait le plus grand bien. Visuellement, Lego Star Wars : La Saga Skywalker casse des briques ! Les versions new-gen, PS5 et Xbox Series X, sont particulièrement jolies et les cinématiques sont à couper le souffle. Enfin, la durée de vie est également au rendez-vous. Comptez 20 heures pour terminer les neuf épisodes de cette aventure rythmée et épique.

Bref, avec Lego Star Wars : La Saga Skywalker, les jeux vidéo Lego sont au sommet de leur art. Une aventure belle, longue et amusante, pour les petits comme pour les grands.

Découvrez le trailer de lancement :